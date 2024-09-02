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民主黨倡削公職省開支 冀高官減薪與民渡時艱 年底改選 羅健熙爭連任黨主席

【明報專訊】特首李家超下月發表《施政報告》，民主黨昨日發表建議書，建議削減公務員編制，停止開設編外職位，精簡人手，節省開支。黨主席羅健熙期望高官考慮減薪，與社會共渡時艱。另外，民主黨今年底改選領導層，羅健熙稱會爭取連任黨主席。

倡支援中小企轉型 延融資擔保貸款還款期限

民主黨上周向政府提交《施政報告》建議，並約見政務司長陳國基，暫時未獲回應。民主黨提出，因本港經濟疲弱，加上政府財赤逾1000億元，應檢討公務員編制及工作安排，凍結人手，並停止開設編外職位，削減現時的空缺崗位。該黨又建議支援中小企轉型，延長中小企融資擔保貸款的還款期限。

羅健熙指出，政府可以用科技取代部分行政職位，現時經濟不景，當局仍申請開設首長級或編外職位，會影響社會觀感。他表示，政府一直強調本港經歷「經濟轉型期」，惟沒有交代轉型方向，令人質疑只是經濟不景的藉口，希望當局與民共議，同時推出政策配合轉型。

建議書重現政制章節 促推雙普選

民主黨去年建議書不設政制章節，但今年重新加入，促請政府盡快落實《基本法》承諾的雙普選，增加各級選舉的代表性，冀當局保障人權自由、捍衛法治、確保社會開放多元等本港作為「國際都會」的特點。

被問到「立場新聞」煽動罪成，羅健熙說會繼續評論時政，稱近年撰寫評論的人已經很小心，「我都不知道可以怎樣再小心」。

另外，民主黨領導層今年底換屆，羅健熙昨表示會爭取連任主席，希望繼續為民主黨付出。羅健熙因為2019年理大衝突被控非法集結，獲判無罪，律政司提出上訴，將於11月聆訊，他說前年換屆之前案件尚未判決，認為官司的影響不大。他暫時沒有打算再縮減中委會規模，將維持10名委員。

相關字詞﹕施政報告 羅健熙 民主黨

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