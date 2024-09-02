陳洲重掌的士小巴會 盼推動年輕化

擬邀明星拍片、吸青年入行 改善形象

陳洲又透露，總會正構思一系列宣傳活動改變的士形象，吸引年輕人入行，將來或會邀明星代言拍片、試做的士司機；又計劃到學校宣傳，「請大學生開車，會畀多啲薪金」。

副理事長張秉江補充，總會將活化網頁，開設facebook及Instagram帳戶等，拍片記錄的士司機正面形象。副秘書長袁漢鈞認為年輕人或對駕駛舊的士抗拒，業界加快換新車、轉型電動的士，亦有助吸引年輕司機入行。

總會上屆理事長周國強作風敢言，任內為爭取政府打擊白牌車更曾多次醞釀的士罷駛，新一屆理事會則被坊間形容為「溫和派」。被問是否代表今屆總會不再有激進行動，陳洲指上屆理事激進「有啲作用」，「逼到政府」研究規管網約車，「如果示威可以逼到一些事出來，我們都會照示威」，但今屆理事暫盼溝通為主，有的士車隊制度後「很多方面已跟我們想要的差不多」。