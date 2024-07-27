ART021人流超預期 藝廊多稱銷情佳

「ART021」設有五大活動，其中為期3天於西九管理局大樓舉行的主畫廊單元昨日結束。ART021藝術集團聯合創辦人周大為形容今年藝術品銷情超乎預計，原料主畫廊單元入場人次有1萬多，但頭兩天已有逾3萬人次。他不諱言原憂今年整體經濟會影響藝術市場，但這幾天可見「完全沒有影響」，認為人流增多原因是3月「藝術月」完結後未有大型藝展，且港人暑假旅行後回港。

周大為說，今次不少買家是「新人」甚至未買過藝術品，認為已達到藝博會真正目標，將整個藝術業「做大」，讓更多人接觸。據他了解，截至昨午最高成交價的藝術品以近500萬元人民幣賣出，他說一直認為香港很適合在每年下半年舉行大型藝術展，「希望呢個活動可以做好耐，我哋唔係希望只（在香港）做一屆，希望佢係10年、20年、30年」。

多新客有「00後」 有稱勝內地參展

「華氏畫廊 & HUMARISH CLUB」的藝術品於首日貴賓預覽已售罄，負責人華雨舟稱當天售出10多件藝品，包括著名藝術家周春芽的大尺幅作品，以最高價200萬港元售出，需補上第二輪藝術品，並已預售多件50萬元藝術品。其行政主管黃詩淇稱銷情比預期「好好多」，因香港首辦該活動，初時未抱太大期望。她說在內地參展時銷情反而未如理想，公司設於澳門，熟客多居於大灣區，認為「香港係好方便佢（客人）嚟參觀嘅地方」。

來自台灣的「大未來林舍畫廊」，負責人林岱蔚亦形容整體銷情很好，尤其是抽象繪畫代表吳大羽的作品，當代藝術家趙趙、申亮的作品也很受歡迎，首日開幕頭一小時已售出一半藝術品，吸引很多約40歲的收藏家購買，不少是本地和內地新客人。亞洲藝術中心代表Harvey稱，今次入場的不少是年輕收藏家，有30歲出頭甚至「00後」的客戶，反應很好。