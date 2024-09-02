灣區熱搜：採國際「聽各方尋共識」模式 入灣區需適應

馬嫊傃表示，「促進式調解」在英、美、澳洲等多地均有採用，獲國際認可，優點是可協助各當事人理解彼此利益，以此為出發點構想解決方案。馬說，認可調解員會與各當事人舉行調解前會面，以掌握衝突根源及各自期望；進入調解環節後，調解員會以中立角色協助各方當事人就方案達成共識。

內地敗訴不需付勝方訟費 調解意欲低

據馬觀察，內地調解未必依照上述模式，「內地律師第一句就會問『有沒有方案解決？』差太遠就不用調了，打官司」。馬嫊傃認為，雙方未了解彼此利益就直接談方案，會為調解構成困難，舉例貿易糾紛中，賣方未如約供貨或因原材料供應商出問題而非故意，又或供貨商急於追討貨款可能是要支薪而有短期周轉需要。「如果雙方是仇人當然很難談」，但若非如此，只要在互相了解的基礎上調解，便可得出「分期付款」等有效解決方案。

雖然期望將「促進式調解」引入大灣區提升調解質素，但馬嫊傃留意到香港與內地調解文化有異，引入時要適應融和。舉例在香港，當事人願意和解的重要因素除考慮訴訟勝算、官司歷時長，律師費亦是重要考慮；但內地打官司，敗方不需付勝方訟費，調解意欲降低，故在內地推動香港慣用的調解模式時，調解員要調整策略，例如更着重分析案件所涉利益、加快調解節奏等，以適應內地文化。