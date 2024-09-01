涉騙性交轉運兼投資 「占卜師」偕主腦被捕

【明報專訊】有感情問題的30多歲女子墮「性交轉運」兼投資騙案，財色兼失，失款約40萬元。警方調查發現有人利用Instagram宣傳收費塔羅牌占卜服務，當事主願性交轉運後，再詐騙事主參與投資。警方暫時未發現其他受害人，已拘捕38歲男子及25歲女子，兩人均涉嫌干犯以虛假藉口促致他人作非法的性行為及串謀詐騙罪，警方相信已瓦解該犯罪團伙。
Ig宣傳 誘再做一次起疑報警
警方上周四晚接獲30多歲女事主報案稱，早前於Instagram透過塔羅占卜帳戶結識男占卜師，聲稱可透過性行為替事主改變命運，兩人上周三凌晨於事主牛頭角家中性交。同日下午，占卜師帶事主到觀塘區一幢商業大廈，稱為她開設高回報投資戶口。女事主交出30萬元，並用信用卡購買價值10萬元的現金購物券。其後男子再要求事主加大投資額及再次性交，女事主懷疑受騙遂報警。
警方調查後，上周五凌晨拘捕涉案「占卜師」，為38歲本地男子。警方繼續追查其他團伙，同日搜查觀塘區一幢商業大廈3個單位，拘捕一名正離開單位25歲本地女子，警方相信她為涉案Instagram帳號及犯罪集團的操控人。警方及後於單位內搜出2萬元現金、各樣占卜用品、銀行卡、避孕套等。
賣「隔空施法」 後安排性交
經調查，警方相信該犯罪團伙營運約一個月，有人先透過網上平台提供收費塔羅牌占卜服務，聲稱可以幾百至幾千元購買隔空施法服務，從而改變命運。集團操控人會安排「占卜師」與客人性交，再誘騙對方參與投資，過程中亦會要求客人提供身分證等個人資料，聲稱作占卜用途。