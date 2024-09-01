涉騙性交轉運兼投資 「占卜師」偕主腦被捕

Ig宣傳 誘再做一次起疑報警

警方上周四晚接獲30多歲女事主報案稱，早前於Instagram透過塔羅占卜帳戶結識男占卜師，聲稱可透過性行為替事主改變命運，兩人上周三凌晨於事主牛頭角家中性交。同日下午，占卜師帶事主到觀塘區一幢商業大廈，稱為她開設高回報投資戶口。女事主交出30萬元，並用信用卡購買價值10萬元的現金購物券。其後男子再要求事主加大投資額及再次性交，女事主懷疑受騙遂報警。

警方調查後，上周五凌晨拘捕涉案「占卜師」，為38歲本地男子。警方繼續追查其他團伙，同日搜查觀塘區一幢商業大廈3個單位，拘捕一名正離開單位25歲本地女子，警方相信她為涉案Instagram帳號及犯罪集團的操控人。警方及後於單位內搜出2萬元現金、各樣占卜用品、銀行卡、避孕套等。

賣「隔空施法」 後安排性交

經調查，警方相信該犯罪團伙營運約一個月，有人先透過網上平台提供收費塔羅牌占卜服務，聲稱可以幾百至幾千元購買隔空施法服務，從而改變命運。集團操控人會安排「占卜師」與客人性交，再誘騙對方參與投資，過程中亦會要求客人提供身分證等個人資料，聲稱作占卜用途。