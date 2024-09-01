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妻報案失蹤尋回 車上檢毒未通過口腔測試 疑犯搜屋中掙脫墮斃

【明報專訊】警方前晚押解一名販毒案疑犯返回荃灣石圍角邨住所搜查期間，疑犯從高處墮下身亡，案件交新界南總區重案組跟進。據了解，疑犯當時突然掙脫及衝出大廈走廊跳下。

事發前晚近8時，警方接獲事主妻子報案稱，與52歲任職的士司機林姓丈夫失去聯絡。警方及後在荃灣大涌道18號發現事主及其的士，於的士內檢獲小量懷疑氯胺酮及懷疑可卡因。事主未能通過快速口腔液測試，涉嫌販毒及在藥物影響下駕駛被捕。

警方及後押解事主到荃灣石圍角邨石菊樓一個中層單位調查，搜查期間事主突然掙脫及衝出大廈走廊，並從高處墮下，倒臥上址對開，昏迷送往仁濟醫院治理，其後證實死亡。

疑財困夫妻爭執 短訊稱欲死

據了解，事主已婚育有一子，與妻兒和母親同住石菊樓一單位，單位屬於其母。事主近日財政及夫妻關係出現問題，曾與妻子爭執，當日下午4時許外出工作後，其妻收到死者欲尋死短訊，遂報警。據悉事主有販毒案底，警方尋獲時他坐在司機位，前座乘客位發現兩個膠袋，內藏3包懷疑氯胺酮及9包懷疑可卡因，他當時拒絕提供血液樣本。

8年前同類案 死因庭曾提改善

翻查資料，天水圍天華邨2016年8月27日亦曾發生疑犯墮樓死亡案，當日探員押58歲姓陳盜竊男疑犯返回寓所，疑犯入屋後突推開單位窗戶一躍而下，當場不治，兩名探員制止時受輕傷。死因庭2017年裁定疑犯死於自殺，陪審團建議警方日後拘捕、押解疑犯時須全程控制疑犯，與疑犯保持身體接觸，例如將手搭肩膊及緊捉疑犯的手。

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