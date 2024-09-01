全紅嬋祝港人工作順利 孫穎莎：港乒條件趨高

昨早11名運動員到都會大學與逾百青少年分享奧運經驗，亦有部分運動員出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，代表團其後到九龍香格里拉酒店出席歡送宴，宴後隨即離港。

被問下屆奧運是否有計劃，全紅嬋說還不確定，會先做好自己。她說自己比賽拿到金牌最重要的是心態，「心態放平一點，開心一點，不要想太多」。被問可否再用廣東話向市民說話，家鄉湛江的她笑言怕說錯，轉以普通話祝市民中秋節快樂。

代表團成員訪港期間亦有參觀體育設施，孫穎莎日前參觀體育學院，認為本港不論訓練設備、後勤等各項條件都愈來愈好，香港乒乓球水平「有很大的提高」。

鄭思維：港將有我少時感覺

鄭思維昨早出席羽毛球示範活動，說看到本港年輕羽毛球手「有點看到了我那時候在青年隊的感覺」，寄語他們全力追逐夢想。他又提及7年前剛和搭檔黃雅瓊組隊，2017年在港首次參加公開賽奪冠，其後因不同原因無再來港參賽，非常期待今次重臨，是次奧運奪金後再來，「意義非常不一樣」。

韻律泳孖女將讀教大

期待在港校園生活

王柳懿及王芊懿即將在教大修讀博士課程，被問來港讀書感受，二人稱期待，希望在港感受校園氛圍的同時，也可提升自己，體驗訓練以外的生活，亦期許不管在什麼地方亦能有繼續學習的心態。本身是深圳人的王柳懿更即場用廣東話介紹自己，感謝香港市民支持。

衛冕男子舉重61公斤級冠軍的李發彬，上次訪港正值新冠疫情。他說今次市民特別熱情，更被歡呼喝彩感動，形容市民喝彩是運動員「堅強的後盾」，助力他們在前行的道路上奮勇向前。