國家奧運團最後一天 維園上演水花消失術 潘展樂：訪港之旅克服鏡頭恐懼

包攬今屆奧運跳水項目所有金牌的「夢之隊」在維園泳館率先上場。港隊與國家隊運動員在3米彈板、5米及10米跳台交替登場。其中由雙人10米台金牌雙星全紅嬋及陳芋汐向市民展示「水花消失術」，歡呼聲連連。除了專業一面，夢之隊成員更即席表演「創意跳水」，包括龍道一伙拍楊昊在10米台上跳起躍過倒立的4屆奧運4金得主曹緣再落入水中，引起市民驚呼和歡笑，亦令場邊的昔日「跳水皇后」郭晶晶忍俊不禁。

陳芋汐粵語送祝福 潘展樂獻蛙技

全紅嬋昨全程表現活潑，受訪時她更繼日前大匯演後再用廣東話祝在場觀眾恭喜發財，「大家好，我係全紅嬋，祝大家恭喜發財」。隊友陳芋汐則以廣東話祝大家中秋節快樂，在場的特首李家超亦笑逐顏開。

其後潘展樂聯同隊友覃海洋、徐嘉余、孫佳俊及王長浩登場，並搭檔巴奧戰將張心悅在內的5名港隊泳手，分成兩隊進行5×100混合接力比併。一眾國手使用非自己主項的另一泳姿，包括潘展樂改游蛙泳，為觀眾帶來非一般體驗。

5名國手「賽後」均表明將展望下屆2028洛杉磯奧運，其中潘展樂更笑言在巴奧打破男子100米自由泳之道是因「頂住壓力讓我更有動力」；又透露自己以前很抗拒鏡頭和採訪，但此次訪港之旅後變得沒那麼害怕了，「（因此）很喜歡香港的未知與挑戰」。

吊環王與港將比併 國乒迷你拍過招

同時間伊利沙伯體育館則有乒乓球、羽毛球、體操、射擊、霹靂舞、拳擊、滑板、舉重、曲棍球隊的國家隊成員亮相，其中在巴奧體操男子吊環封王的劉洋，打頭陣與港隊小將交流，劉洋更與港將張正和方載比併「十字懸垂」鬥長時間，他不忘鼓勵港將「練體操是漫長的路，需要耐心逐步走向目標，最重要是堅持」。

在巴奧橫掃5金的乒乓球隊人氣高企，港隊杜凱琹／李皓晴先鬥國家組合陳夢／王曼昱，隨後黃鎮廷／杜凱琹再與樊振東和王楚欽交手，擔任評述的港隊總教練李靜為增加難度和娛樂性，更要求樊振東和王楚欽轉用迷你球拍。奧運「6金王」馬龍壓軸出場與黃鎮廷單打，他數次後手擊球引來全場歡呼。

場外近百無票粉絲守候

是次活動採實名購票，由現場保安核對身分文件，在票上蓋印方可入場。港人梁女士及廣東的林女士稱，來伊館一心想看王楚欽及孫穎莎，由親友幫忙搶飛。廣東的馮女士及女兒則稱在門票開售時馬上搶票，前者認為實名購票利大於弊，「實名更好，不用被『黃牛』炒高票價」。場外亦有近百名未能購票的粉絲守候，盼能一睹偶像風采。

乒乓女單「世一」孫穎莎則與「飛魚」張雨霏等部分國家隊代表出席都會大學舉行的青少年交流活動，與逾百名青少年分享奧運經驗。在伊館的部分觀眾對於孫穎莎因撞期未現身感失望，但對能在現場看國乒與港將過招仍感高興。