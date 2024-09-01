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停垃圾徵費回收反升 環團：因6倍獎賞

【明報專訊】政府今年5月27日宣布暫緩實施垃圾收費，至今3個月，環保署數字顯示全港綠在區區透過「綠綠賞」提交的一般回收物和廚餘於今年6月及7月持續上升，環保署表示該兩個月的回收量未有放緩迹象。有環團分析，環保署於該兩個月推出6倍積金獎賞，估計因此刺激回收量上升，證明提供更大誘因，對鼓勵回收有一定作用。

環團：證誘因大有鼓勵作用

環保署表示，自2020年11月推出綠綠賞電子積分計劃以來，截至上月底透過綠綠賞回收的一般回收物和廚餘量累計共6萬多公噸，而累計發放的綠綠賞積分總數約30億分，超過250萬份禮品被換領。

全港綠在區區透過綠綠賞提交的一般回收物，於5月總量為2240公噸，較4月2040公噸增近10%；今年6月及7月分別按月上升14.3%及9%。另外，政府為全港公共屋邨及私人屋苑安裝智能廚餘機回收的廚餘量，在過去大半年呈上升趨勢。

現時市民將回收物料交到綠在區區，可透過綠綠賞積分計劃賺取積分，兌換不同禮物。今年6月及7月，政府分別派出5.48億及7.1億分，是自2020年11月推出計劃以來最高的兩個月份；今年6月派出的綠綠賞積分較5月的1.82億分，增加約兩倍。

年初宣傳徵費回收量飈 籲勿棄推

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑說，政府今年初為垃圾徵費加強宣傳，原定8月1日實施，因此年初回收量走勢強勁，顯示市民認真對待徵費，更成為社會熱話；政府雖然於5月底宣布暫緩實施垃圾徵費，但於6月及7月推出額外獎賞積分，一般回收物料可賺取6倍積分，廚餘除了每日獲得基本50分，另額外多10分，由於誘因大增，隨即令回收量反彈。他認為，若要進一步提升回收量，始終需要垃圾徵費配合，希望政府不應輕言放棄推動垃圾徵費。

（城市保育）

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