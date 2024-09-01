網片教鑽漏洞 五口家20日可換5包米

網上售貨物 與贈品包裝相同

現時市民用智能回收設備提交回收物時，只需出示綠綠賞手機應用程式或綠綠賞積分卡，即可賺取相應積分。對於有市民疑似一人以多個帳號賺取廚餘回收積分，環保署表示，登記綠綠賞手機應用程式帳戶時，用戶需使用手機號碼，並透過短信接收單次驗證碼核實，系統會將該手機號碼綁定至一個指定帳戶，因此每個電話號碼只能註冊一個帳戶。此外，系統只允許一個註冊帳戶在相關的手機上登入及操作綠綠賞應用程式，因此不存在一號或一機多帳戶情况。

環署：不存在一機多戶

不過，一條半年前上載的YouTube片以「精明廚餘儲分妙方」為題，教如何突破限制，短片累計4.4萬次觀看。拍片者教路，若有500至600克廚餘，可分兩三次回收，「例如阿媽及女兒每人下載一個綠綠賞app，家人先將app的QR code截圖傳給家人」。拍攝者其後拿出一袋用薯片袋盛着的廚餘倒入機，重180克，「那就獲得50分了」，另一袋用面包袋盛載的廚餘也重180克，又獲50分，最後一袋重160克，「咁就一日內，（廚餘）分三份，每人儲50分，即150分。150分可換到什麼？可換到印尼撈面及幼鹽」。拍片者最後分享道，廚餘機有攝錄功能，叫觀眾千萬不要亂丟東西入機。

帳戶QR code可分享 代領分

綠綠賞應用程式有功能可將帳戶QR code分享給別人，連截圖都不用。按此做法，若一家五口每日每人都賺取50積分，連續回收廚餘20日，各人均有1000分，20日就可換到5包1公斤米；倘不分拆倒廚餘，全家靠一個戶口儲分，20日只換到1包米。

（城市保育）