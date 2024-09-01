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一袋廚餘8次倒 綠綠賞儲分存漏洞 可多賺8倍分換禮 環署：研裝鏡頭調高門檻防濫用

【明報專訊】為鼓勵市民回收，環保署2020年11月推行「綠綠賞」電子積分計劃，至今年7月底突破80萬用戶，積分可換領禮品如米及食油等，過去3年半政府共花1300萬元公帑買禮物。廚餘是較易獲積分的回收物，現時每個帳戶倒廚餘每日限取50積分，不過近日有網片教人突破這個限制。有巿民向本報投訴不公，並提供有人一袋廚餘分8次放入廚餘機的影片，這變相一包廚餘就可賺取400分，而1000分就可換1包米。本報亦發現有人將廚餘分3次放入廚餘機。環保署表示會研究引入適當措施，例如安裝鏡頭監察及調高每次回收量門檻等，以防止濫用，若證實有不當使用智能廚餘回收桶行為，會考慮終止相關綠綠賞帳戶。

明報記者 馬耀森 李淑瑤

回收下限100克

每帳每天最高50分

「綠綠賞」電子積分計劃推出近4年，初期以發放實體卡為主，以便市民在參與回收之餘可同時賺取積分，隨後開發手機應用程式，換言之有兩種方式賺取積分，而實體綠綠賞卡及綠綠賞手機應用程式均毋須實名登記，帳戶亦沒設儲分上限。自2022年底引入智能廚餘機，廚餘計分方式與一般回收物料不同。環保署表示，每名綠綠賞用戶每天在智能廚餘回收桶首次回收不少於100克廚餘，即可獲50積分，但如當天回收廚餘多於一次，重複回收不會獲發額外積分。

開戶過易形漏洞

以同一手機獲積分

有熟悉綠在區區運作的人向本報表示，留意到有市民有多過一個綠綠賞帳戶，由於只需電話號碼或提交兩公斤回收物便可成為綠綠賞會員，她認為這形成漏洞，讓市民可不斷註冊帳戶，而廚餘機每日每個帳戶最多只能賺取50積分，因此有市民會將廚餘分批倒入，以透過多個帳戶賺取更多積分。她建議政府加強教育，杜絕有關行為。

上月有將軍澳居民在地區facebook專頁發帖表示，「希望有關部門及議員關注廚餘機騙取積分的問題嚴重，一人開立多個回收帳號，將廚餘分批倒入各帳號中，以騙取積分獲得更多禮品」。本報聯絡到有關居民，獲提供一段8月某天拍攝的影片，可見當天早上9時許有一名女子將一袋廚餘分8次倒入廚餘機，並用同一部手機掃描領取積分。該街坊說自己常在早上7時45分至9時出門，常遇上上述情况。

本報睹一人倒3袋領分3次

本報記者8月21日下午2時到將軍澳厚德邨觀察一小時，其間先後約20人使用廚餘機，幾乎所有人都是一次過倒一袋，不過有一名女士先後倒了3小袋廚餘，並刷了同一部手機3次。記者於上周一（8月26日）到九龍灣屋邨，由下午3時許至傍晚約7時觀察居民使用邨內4部廚餘機，發現普遍以膠袋或膠盒盛載小量廚餘，未見分批傾倒。

環署加強巡查 分析大數據

環保署表示，留意到最近有報道指有個別居民將廚餘分多次放入智能回收桶，並利用多個綠綠賞帳戶賺取更多積分。就此，署方已加強巡查參與智能廚餘回收的公共屋邨和私人屋苑，沒發現有居民以多個綠綠賞帳戶啟動智能廚餘回收桶。至於有指個別居民在智能廚餘回收桶投入非廚餘物以賺取積分，廚餘收集承辦商未發現廚餘混有異常雜物，署方亦沒有接獲市民相關投訴。

環保署表示綠綠賞為廚餘回收提供的積分獎賞，屬鼓勵性質，對於極少數可能出現的濫用情况，署方正分析智能廚餘回收系統蒐集的大數據和相關資料，檢視現時廚餘回收的綠綠賞機制，並會研究引入適當措施，例如考慮利用遙距鏡頭監控廚餘回收情况、調高每次最低廚餘回收量等，以防類似濫用。

此外，環保署會繼續與房署屋邨辦事處和屋苑管理處保持緊密溝通，協助監察居民使用智能廚餘回收桶情况，署方亦會持續加強宣傳和推廣，提高居民正確使用智能廚餘回收桶的意識。

環團倡宜寬不宜緊 免削效果

綠領行動總幹事何漢威認為，設置廚餘機原意是減廢，並非鼓勵市民製造更多廚餘以賺取更多積分，不過政府可考慮調整每次投入廚餘的下限，以防有人濫用。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，除非濫用情况普遍，賞獎機制宜寬不宜緊，否則會削弱鼓勵市民回收的作用。

（城市保育）

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