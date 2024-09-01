台返港國泰機引擎冒火煞停起飛

【明報專訊】原定由台灣高雄飛往香港的國泰CX431航班，昨早在高雄國際機場滑行預備起飛時發生事故，其中一邊引擎冒出火花和發出巨響，造成損毁，要取消起飛。據台灣傳媒報道，機上當時載着275名乘客，全部落機等候，無人受傷。機場等方面正調查事故原因，有專家估計事故或涉及「發動機失速（engine surge）」，背後原因或涉撞到雀鳥、葉片損壞等。
高雄往港 275客無受傷
國泰航空回應表示，涉事CX431班機原定昨日上午11時20分從高雄出發飛往香港，在跑道準備起飛時引擎出現技術問題，需終止起飛返回停機坪，事件中沒有乘客及機組人員受傷。受影響乘客獲安排轉乘同日其他航班前往目的地，國泰向乘客派發餐券。國泰表示，每一個決定都以客戶和機組人員的安全為首要考慮，對於受影響客戶帶來不便深表歉意。
工程師料發動機失速 或涉撞鳥壞葉片
網上片段所見，事發時飛機正預備起飛，突然傳出一聲巨響，右邊引擎冒出火花，飛機減速停止起飛。網民拍攝的相片見到飛機右邊引擎有洞。香港工程師學會航空分部副主席詹永年稱，相片所見並非引擎破洞，而是正常打開了的「反推力裝置」，用作幫助飛機減速。
詹說今次事故實質原因有待檢查，亦要了解事發時駕駛艙內數據，包括燃油流動量、溫度、轉速、壓縮比等，如數字異常，或代表涉及「發動機失速」，即發動機氣流不暢順，而發動機失速或涉及撞到雀鳥、葉片損壞等。他說，發動機失速時有發生，與飛機型號、新舊無關，機師手冊有列明如何應對，若發生時飛機未達指明速度，機師可煞停飛機，若已有一定速度便繼續起飛，再伺機降落檢查。