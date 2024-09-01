台返港國泰機引擎冒火煞停起飛

高雄往港 275客無受傷

國泰航空回應表示，涉事CX431班機原定昨日上午11時20分從高雄出發飛往香港，在跑道準備起飛時引擎出現技術問題，需終止起飛返回停機坪，事件中沒有乘客及機組人員受傷。受影響乘客獲安排轉乘同日其他航班前往目的地，國泰向乘客派發餐券。國泰表示，每一個決定都以客戶和機組人員的安全為首要考慮，對於受影響客戶帶來不便深表歉意。

工程師料發動機失速 或涉撞鳥壞葉片

網上片段所見，事發時飛機正預備起飛，突然傳出一聲巨響，右邊引擎冒出火花，飛機減速停止起飛。網民拍攝的相片見到飛機右邊引擎有洞。香港工程師學會航空分部副主席詹永年稱，相片所見並非引擎破洞，而是正常打開了的「反推力裝置」，用作幫助飛機減速。

詹說今次事故實質原因有待檢查，亦要了解事發時駕駛艙內數據，包括燃油流動量、溫度、轉速、壓縮比等，如數字異常，或代表涉及「發動機失速」，即發動機氣流不暢順，而發動機失速或涉及撞到雀鳥、葉片損壞等。他說，發動機失速時有發生，與飛機型號、新舊無關，機師手冊有列明如何應對，若發生時飛機未達指明速度，機師可煞停飛機，若已有一定速度便繼續起飛，再伺機降落檢查。