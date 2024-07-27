展墮軌教授假遺書 兩人涉煽動被捕 內容提「2019」及「23條」 一網發截圖一掛「悼念燈箱」

警：涉煽動憎恨中央及港府

昨午2時半，警方押解被捕男子到大圍顯徑街及顯田街交界一條後巷，打開一輛電單車儲物箱搜查，並檢走兩個電單車頭盔、兩袋疑似膠手套及其他物品，過程約10分鐘。被捕男子腳穿拖鞋，被鎖上手銬但未戴上頭套，神情冷靜；據悉他拒絕戴上頭套。

兩人不相識 中年漢自發掛燈箱

國安處表示，前日在九龍及新界拘捕41歲男子及28歲女子，兩人涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，並根據法庭手令搜查被捕人住所，檢取有關電子通訊工具，被捕人被扣留調查。

國安處表示，被捕女子涉嫌就最近一宗自殺事件，發布虛假的「死者遺言」，而被捕男子則涉嫌持續在多個地方放置所謂的「悼念燈箱」，內容均涉煽動他人引起對中央及特區政府的憎恨。

據了解，被捕女子涉嫌在連登及其他社交平台發布「虛假遺書」截圖，從事散工的被捕男子在網上見到「遺書」後，自發駕電單車到城大附近掛上燈箱，暫無證據顯示兩人相認。據悉，其中一個「悼念燈箱」被掛在連接又一城及九龍塘站行人天橋，燈箱上載有虛假遺書內容及「RIP」字句，另擺放了電子蠟燭。

回應墮軌新聞帖 稱「似呢單」

城大建築學及土木工程學系教授李衍樺上周日中午時分被發現在九龍塘站墮軌身亡，新聞被轉載至連登討論區，用戶「會計屍」於同日下午1時33分在帖文留言稱「似呢單」，並附上一張疑似微信朋友圈截圖。該截圖沒有顯示發文者身分，內容提及「從2019年春天那場風波開始，我沒有一天是真正快樂的」，又提及23條立法、「被坦克碾碎」的字眼，稱希望走後世界更美好。截圖提及「今天星期日」，並標注九龍塘站，與李衍樺墮軌日子地點相符。截圖其後被有過百萬追蹤的X（前稱Twitter）帳戶「李老師不是你老師」，以及《自由時報》、《鏡週刊》等多家台灣媒體轉載，稱為李衍樺的遺書。

城大昨發表聲明，呼籲各界切勿輕信網上傳言，校方對於李衍樺的去世深表難過，希望各界給予其家屬空間處理事情。城大重申支持守法循規，現時事件已交警方處理，校方會配合執法機關工作。

警稱死者曾透露健康工作困擾

警方回覆表示，初步調查顯示死者曾就精神健康相關事宜尋求專業人士協助，最近亦曾透露對身體健康及工作問題感憂慮或困擾。

警方強烈譴責有人於網絡發布未經證實的截圖，作出並無事實根據的不負責任言論，呼籲市民小心分辨網絡資訊真偽。

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