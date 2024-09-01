教界促三層應急恆常化

何玉芬昨在商台《政經星期六》說，機制第三層尤其有效，因公立醫院精神科往往需排期兩年，其間學校需另覓機構或資源協助學生，服務質素未必有保證，而機制下校長可轉介有嚴重精神健康問題學生到醫管局精神科，並可獲優先處理。

出席同一節目的中學校長會主席連鎮邦亦支持機制恆常化，惟他說機制始終屬應急性質，建議局方設高級別委員會，透過跨局、跨界別及跨專業層面檢視學生精神健康情况，並提出短中期措施。他認為長遠亦需檢視學制、課程、學校活動及測考方式，以及公開試及升學制度等系統問題，以提升學生幸福感。

開學在即，本身是中學校長的何玉芬稱，學校將加強支援中一新生的生活技能及學習。她說新生或面對學習模式及教學語言轉變，加上早年疫情改上網課等影響，社交機會減少，部分原應在高小掌握的技能，例如時間分配、寫手冊、執書包等或有「缺失」，需時適應校園生活。

對於家長對子女的支援，何稱亞洲人習慣以分數作指標，亦較看重輸贏。她稱家長應與子女保持溝通，避免只關心成績及功課進度，可嘗試從生活入手，了解子女上學遇到哪些開心或不開心事，並鼓勵子女遇困難時隨時向家長求助。連鎮邦亦建議家長多聆聽子女想法及心聲，給予正面支持，透過陪伴讓彼此有更多共同經歷和話題。