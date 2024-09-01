團體提《施政》訴求 倡長者中心設「照顧者支援閣」

倡提高工傷醫療費上限

工業傷亡權益會表示《僱員補償條例》列明，因工傷或接受訂明職業病治療者可實報實銷醫療費用，索還金額與公營醫療服務收費掛鈎，包括每天住院或門診治療上限300元，對上一次調整是2018年。會方表示，本港每年有逾3萬宗已呈報職業傷亡個案，絕大部分僱員經濟能力有限，受限於可索還金額，只能接受公營醫療服務，建議提高醫療費最高限額，並涵蓋磁力共振等影像檢測，讓僱員接受私營服務，做到「及早診斷、及早治療、及早復康及復工」。

倡撤暑熱措施「對冲」休息

勞工處今年5月推出經修訂的《預防工作時中暑指引》，當天文台「極端酷熱天氣」生效時，會發出最少屬黃色級別的工作暑熱警告。清潔及服務業職工會表示，截至7月，勞工處今年發出33次黃色暑熱警告，外判公司為勞工提供的裝備卻不足以避免中暑，若僱主滿足兩項措施，例如提供吹風機及冷凍包等，更可「對冲」員工的休息時間，最多半小時。職工會認為相關安排未能減少勞工熱疾病的風險，建議取消對冲，讓工人有充足休息，避免出現中暑事故。