舒適堡欠供強積金 涉740員工300萬

分店員工稱有準時出糧

本報記者前日曾電郵舒適堡，至截稿前未獲回覆。記者昨到銅鑼灣分店查詢，員工着記者致電客戶服務熱線，惟熱線為電話錄音，稱可留下聯絡資料，3個工作天內回覆。該店多名員工稱無留意強積金有否斷供，而近日公司有準時出糧。

勞工處昨回覆查詢稱關注事件，呼籲僱員若被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處提供資料。積金局表示按其紀錄，Physical Health Centre Hong Kong Limited （舒適堡）未為約740名員工繳交6月及7月份的強積金供款及附加費，涉約300萬元，當中包括分別於7月及8月向積金局投訴的兩人。

業界：24小時健身中心興起吸客流

舒適堡提供的服務包括健身及美容。香港健體專業人員總會會長王曉山向本報稱，了解到舒適堡面臨經濟壓力，有店舖面積由兩萬方呎縮至約四五千方呎，另有分店退租，行內亦有其他健身中心面臨同樣處境，會密切跟進。王說，近年24小時健身中心興起，收費模式較傳統健身中心靈活，分店數量更多，且器材更新，吸走不少如舒適堡這類傳統健身中心的客流。

王續稱，現時顧客購買私人教授課程的意欲不高，傳統健身中心盈利減少，加上租金高昂，容易有現金流問題，認為傳統健身中心應發展獨特的高端服務，並開拓女性和長者市場。

香港美容業總會創會主席葉世雄說，受前幾年移民潮及近期港人北上消費影響，美容業顧客減少，且經濟不景，市民消費意欲低，業界普遍經營困難，倡政府派發消費券等刺激消費。