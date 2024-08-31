理大提施政報告建議 倡開發綠氫及低空經濟

在本港及大灣區科創發展方面，研究中心建議本港完善低空經濟相關法律，成立跨部門工作組，協調民航處、運輸署、創新科技及工業局等部門，促進產業發展，並建立專注於低空運輸技術的研發中心，舉例理大無人自主系統研究中心為代表的機構潛力深厚，可有效助力發展低空經濟。

理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒形容，政府現時針對氫能發展走了第一步，但並無特別針對綠氫，認為或因綠氫價貴，發展亦受限於土地，但若2050年要達至碳中和，便需檢討碳排放佔比較高的電力供應，氫能或從中有角色，故是時候要思考從何處引進綠氫、資源投放等問題，不應待外國發展才起步，建議政府積極建立相關具體措施。

籲推全面碳審計管理排放

為實現碳中和，研究中心建議政府實施全面碳審計措施，以準確追蹤和管理各經濟領域的溫室氣體排放，涵蓋能源、運輸、建築、工業、廢棄物及農業等主要排放領域，並應為超過一定規模的公司和組織設立類似的排放報告要求，同時建立集中、公開的溫室氣體排放平台，以追蹤排放資料，提高企業碳排放資訊透明度。

倡共創明Teen推廣至帶路國

一帶一路合作方面，鑑於沿線國家持續存在貧困，研究中心建議將共創明「Teen」計劃推廣至相關國家，協助解決貧困問題，建議引述計劃第一批學員的評估中，顯示幾乎所有學員均在財務知識、品格福祉等方面有進步，盼計劃在當地提供指導，亦有助提升本港作為區域領導者的地位及形象。

其他建議亦包括倡議推廣全球法人機構識別編碼（LEI）應用、建立粵港澳大灣區未來食品研究院，以及建立營養師註冊認可機制，並資助社區營養服務等。