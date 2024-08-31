總督察醉鬧醫院罪成緩刑 官驚訝只傳票提控

另外，裁判官提及對本案非常「驚訝」，指被告涉嫌抗拒警員，警方和律政司僅以傳票控罪提控，而非刑責更重的罪名。本報正向律政司查詢。

情緒起伏罵同袍 推論醉酒

被告葉文儀（53歲）被控去年10月22日上午6至7時犯案。裁判官覃有方裁決稱，被告在錄影會面承認飲啤酒，而從現場警員的隨身攝錄機片段可見，她情緒不穩和警員與醫院職員對話，曾罵同袍「你發咩神經？佢對黃絲暴徒啊？佢對我係咁樣對待？」

此外，被告夾雜警隊術語指罵，例如「佢嗰種傲慢跋扈，我civil action（民事訴訟）告Q佢啊！」及「就算我今日係一個WPC（女警），你係咁對同事㗎咩？」又以日文表示謝謝。覃官認為，被告逾一小時內不斷吵鬧，情緒大起大落，甚至舉起手指罵警員，並投擲紙巾，對醫院職員和病人構成混亂。覃官表示，被告作為高級警員，應知悉要配合警方，唯一合理推論是她醉酒，裁定罪成。

求情稱休班應視市民 官：毁警形象

辯方求情稱，醉酒鬧事一向罰款，被告當時休班，應視為一般市民量刑；被告投身警隊近30年，或因本案遭紀律處分和失長俸。覃官反駁，據就職誓言，警員應遵從香港法律，「如果休班警員行為不妥當，如何執行法律，叫別人守秩序呢？」覃官認為被告破壞警隊形象，考慮到須紀律處分，酌情緩刑。

【案件編號：STS 1358/24】