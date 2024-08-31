吳智鴻求情稱品學兼優 官不解提小學舊事

【明報專訊】無名小隊隊長吳智鴻承認屬《反恐條例》串謀犯對訂明標的之爆炸罪，以及意圖危害生命而管有槍械及彈藥罪，另一項串謀謀殺罪存檔法庭；吳被指和屠龍小隊隊長策劃用炸彈及槍殺警員的12．8行動，兩人均於當日清晨被捕。法官昨關注辯方沒就吳涉及最重要的爆炸罪呈交案例，指示再排期陳辭，吳須續還押以待同案被告求情後一併判刑。
官關注爆炸罪沒呈案例 再排期陳辭
一直還押的被告吳智鴻（案發23歲，工程人員）昨日束長髮穿黑西裝應訊，並向旁聽者點頭。被裁定反恐罪名不成立的張俊富則承認管有爆炸品等罪判囚18個月，前天返回收押所辦理手續後刑滿獲釋，他與另一罪脫的李家田昨亦到庭旁聽。
吳智鴻由資深大律師謝志浩代表，法官張慧玲稱明白未婚妻和父母為吳寫求情信，但對於辯方書面陳辭談及吳曾去信校長稱欲入讀華仁感不解，質疑小學的事「遠咗啲」。謝強調吳年少時品學兼優，喜愛文靜活動，父母寄予厚望，本案與過往性格不符。
控方案情稱，吳在元朗7．21事件後認識屠龍隊長黃振強，吳曾與部分被告赴台軍訓、到山上試槍及組裝炸彈，吳安排槍手並指示屠龍小隊引警方到場。
根據司法機構網頁，罪成的賴振邦將於9月2日求情，認罪的黃振強則在9月26日求情，餘下認罪被告為蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、陳玉龍，尚未公布求情日子。