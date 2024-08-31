吳智鴻求情稱品學兼優 官不解提小學舊事

官關注爆炸罪沒呈案例 再排期陳辭

一直還押的被告吳智鴻（案發23歲，工程人員）昨日束長髮穿黑西裝應訊，並向旁聽者點頭。被裁定反恐罪名不成立的張俊富則承認管有爆炸品等罪判囚18個月，前天返回收押所辦理手續後刑滿獲釋，他與另一罪脫的李家田昨亦到庭旁聽。

吳智鴻由資深大律師謝志浩代表，法官張慧玲稱明白未婚妻和父母為吳寫求情信，但對於辯方書面陳辭談及吳曾去信校長稱欲入讀華仁感不解，質疑小學的事「遠咗啲」。謝強調吳年少時品學兼優，喜愛文靜活動，父母寄予厚望，本案與過往性格不符。

控方案情稱，吳在元朗7．21事件後認識屠龍隊長黃振強，吳曾與部分被告赴台軍訓、到山上試槍及組裝炸彈，吳安排槍手並指示屠龍小隊引警方到場。

根據司法機構網頁，罪成的賴振邦將於9月2日求情，認罪的黃振強則在9月26日求情，餘下認罪被告為蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、陳玉龍，尚未公布求情日子。

（反修例風暴）