嶺大代考事件涉3內地生 大學核對成績相片揭發

據了解，3名嶺大學生均為中國籍，分別為23歲男學生，以及21和23歲女學生。消息稱，3人需透過學校內聯網遞交托福及IELTS考試成績予學校助理，以證明英語達到指定要求。

消息稱，一名學校助理收到涉事23歲男學生和21歲女學生電郵，但核對文件時發現考試成績上的學生照片與兩人不符，遂於今年5月27日和28日先後會見涉事學生，有人承認透過中介代他考托福考試。

有人承認聘中介

消息稱，另一名學校助理於今年5月24日核對涉事23歲女學生IELTS成績，其間發現考試成績上的學生照片與對方不符，遂於6月4日會見該學生，有人承認透過中介聘請他人代考試。

校方於7月23日報警，案件由屯門警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕，案件列作企圖詐騙。

嶺大早前稱由於事涉學生個人資料，亦已交警方處理，不作評論，重申十分重視學生學術誠信，有既定機制檢視學生的學術背景及學術成績證明文件，以確保資料真確。