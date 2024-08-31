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港聞二

嶺大代考事件涉3內地生 大學核對成績相片揭發

【明報專訊】本報昨日報道，嶺南大學有3名學生因提交代考生的托福考試（TOEFL）或國際英語測試（IELTS）成績，以滿足英文水準畢業要求，被校方紀律處分，並停學一年，校方上月報警。消息稱，3名涉事學生為內地生，目前被警方通緝，涉嫌透過中介「請槍」代考試。

據了解，3名嶺大學生均為中國籍，分別為23歲男學生，以及21和23歲女學生。消息稱，3人需透過學校內聯網遞交托福及IELTS考試成績予學校助理，以證明英語達到指定要求。

消息稱，一名學校助理收到涉事23歲男學生和21歲女學生電郵，但核對文件時發現考試成績上的學生照片與兩人不符，遂於今年5月27日和28日先後會見涉事學生，有人承認透過中介代他考托福考試。

有人承認聘中介

消息稱，另一名學校助理於今年5月24日核對涉事23歲女學生IELTS成績，其間發現考試成績上的學生照片與對方不符，遂於6月4日會見該學生，有人承認透過中介聘請他人代考試。

校方於7月23日報警，案件由屯門警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕，案件列作企圖詐騙。

嶺大早前稱由於事涉學生個人資料，亦已交警方處理，不作評論，重申十分重視學生學術誠信，有既定機制檢視學生的學術背景及學術成績證明文件，以確保資料真確。

相關字詞﹕假學歷 警方 嶺南大學

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