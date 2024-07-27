投廣署今年助25文創來港 引資5億 增300職位

美企最多 主要從事藝文

投資推廣署創意產業總裁方婉兒表示，25間公司來自世界各地，數目最多前6位是美國、中國內地、新加坡、法國、日本和英國，其餘來自亞太地區及歐洲其他國家；按行業分類，主要從事藝術與文化（佔24%）和廣告與營銷（16%），其他領域包括多媒體、設計、遊戲、電影/錄像製作和娛樂行業，各佔12%。她預計下半年本港文化及創意產業前景向好，外資穩定增長。

談及香港吸引文創企業的原因，方婉兒說香港是全球第三大藝術品拍賣市場，很多國際藝術拍賣行以香港作為亞太區營運中心，加上低稅率、無銷售稅及藝術品進出口稅等，促進藝術行業發展。她又稱，投資署將繼續與各持份者和商會合作，如與英國領事館、英國商會和倫敦發展促進署合作，在英舉辦創意產業研討會；亦與本地創意產業持份者，例如香港巴塞爾藝術展、ComplexCon等推廣商機。

英企讚國際化處灣區

獲署方協助的英國全方位錄像製作公司Casual，2022年收購香港一間內容製作公司，今年開拓大灣區和亞洲的營商版圖。Casual行政監製/創意總裁艾湯姆表示，香港國際化又不失本地特色，能找到各種創意人才聯繫世界各地的客戶，加上世界級交通基建，方便與英國總部以至世界各地緊密聯繫，同時鄰近內地，位處大灣區，給予公司很大的便利。