上門收租發現 中年情侶疑財困燒炭亡

昨午1時許，警方接獲報案，指與元朗酒街21號一單位的租客失去聯絡，上門查看時發現大門反鎖，懷疑有人尋短。警方及消防接報到場破門入屋，發現一男一女昏迷倒臥睡房牀上，旁邊有一盆燒過的炭，經救護員檢驗證實明顯死亡。警方初步調查，60歲男死者姓李，50歲女死者姓何，死因有待驗屍後確定。案件暫列屍體發現。

欠租數月 留遺書致歉

據悉兩死者為情侶，警方於單位客廳檢獲遺書，兩人向業主表示因無力交租而自殺，並因令單位變成凶宅向業主致歉。

報案男子表示，事發單位是祖堂屋，他負責管理收租。早兩日到事發上層單位收租時，住客已表示地下單位傳出類似死老鼠味，但他不以為意，至昨早再接到臭味投訴，上門揭發事件。他稱事發單位有一對男女同居，其中姓李男事主從事裝修工程，年約60歲，租住逾廿年，月租6000元，今年初開始有欠租情况。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012