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港聞二

多病人查詢 中大教授：無創療法涉麻醉 料兩成肝癌患者適合

【明報專訊】港大醫學院早前獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部Histotripsy超聲波組織碎化技術系統，已治療兩名病人，分別用時14及9分鐘。新治療毋須開刀等特點吸引不少病人查詢，不過中大醫學院外科學系教授竺兆豪強調，新療法需看清腫瘤位置，且需全身麻醉，長者、患心臟病、肺氣腫等病人便不適合，料約兩成肝癌病人適合新療法；大部分病人腫瘤體積較大、位置較深，但認同技術可為病人提供多個選擇，「係好技術，但唔係100%病人都啱」。

中大醫學院亦獲贈Histotripsy，料年底抵港。據悉，中大將在威爾斯親王醫院開展臨牀研究，研究重點將與港大不同，亦正研究能否資助更多病人接受治療。

竺兆豪說，近日門診許多患者查詢是否可用新療法，但他說超聲波組織碎化治療有局限，並非所有病人適用。他說新療法需看清腫瘤位置，才能精準發射超聲波，而最值得商榷的是做手術時需全身麻醉，年紀大、心肺較弱、煙民、患肺氣腫或不適合插氣喉等病者則不適合全身麻醉，料約20%病人適合新療法。

竺亦指出，新技術可為病人提供多個療法，一定有病人受惠，惟強調需根據病人情况，選擇最佳治療方式。

港大：兩人術後當晚已進食

資助額增至30人

港大醫學院已開展臨牀研究計劃，料為20名肝癌病人免費提供新療法。港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授陳智仁昨在港台《千禧年代》說，兩名已接受治療的病人當晚已恢復進食，其中一人正在肝移植輪候名冊，指新療法有助此類病人爭取更多時間，等候肝臟。他說資助名額將增至30名病人，料下周最少再有兩名病人治療。

翻查外國文獻，一項使用Histotripsy治療肝細胞癌和轉移性肝癌的臨牀試驗，顯示併發症比率為6.8%。

外國文獻指併發症比率6.8%

衛生署回覆稱，本港無特定法例規管醫療儀器的臨牀研究，不過視乎儀器性質，有儀器或須受若干法例規管；且就新醫學程序及臨牀研究，醫生須遵從守則所載專業倫理原則。

相關字詞﹕肝癌 竺兆豪 中大醫學院 港大醫學院

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