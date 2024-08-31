多病人查詢 中大教授：無創療法涉麻醉 料兩成肝癌患者適合

中大醫學院亦獲贈Histotripsy，料年底抵港。據悉，中大將在威爾斯親王醫院開展臨牀研究，研究重點將與港大不同，亦正研究能否資助更多病人接受治療。

竺兆豪說，近日門診許多患者查詢是否可用新療法，但他說超聲波組織碎化治療有局限，並非所有病人適用。他說新療法需看清腫瘤位置，才能精準發射超聲波，而最值得商榷的是做手術時需全身麻醉，年紀大、心肺較弱、煙民、患肺氣腫或不適合插氣喉等病者則不適合全身麻醉，料約20%病人適合新療法。

竺亦指出，新技術可為病人提供多個療法，一定有病人受惠，惟強調需根據病人情况，選擇最佳治療方式。

港大：兩人術後當晚已進食

資助額增至30人

港大醫學院已開展臨牀研究計劃，料為20名肝癌病人免費提供新療法。港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授陳智仁昨在港台《千禧年代》說，兩名已接受治療的病人當晚已恢復進食，其中一人正在肝移植輪候名冊，指新療法有助此類病人爭取更多時間，等候肝臟。他說資助名額將增至30名病人，料下周最少再有兩名病人治療。

翻查外國文獻，一項使用Histotripsy治療肝細胞癌和轉移性肝癌的臨牀試驗，顯示併發症比率為6.8%。

外國文獻指併發症比率6.8%

衛生署回覆稱，本港無特定法例規管醫療儀器的臨牀研究，不過視乎儀器性質，有儀器或須受若干法例規管；且就新醫學程序及臨牀研究，醫生須遵從守則所載專業倫理原則。