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港聞

港聞二

家計會：性教育需培養溝通抉擇能力 要定親密界線但非說教式 倡獨立成科

【明報專訊】教育局近日公布的初中「公民、經濟與社會科」性教育教材，附有訂立親密界限承諾書等內容，惹本港及國際社會熱議。家計會教育經理李明英認為推行性教育是正面事情，但本港性教育仍有改進空間，同意有需要訂立親密界限，惟簽署承諾書未必是最佳方法。她認為教學上應給予年輕人空間獨立思考及分析，建立開明的性態度，「如果我們的課程是很被動式、比較說教式地告訴你要怎麽做，其實效果不是那麼好，因為這不是知情選擇」，建議政府制定全面性教育指引，並將性教育獨立成科。

指訂承諾書未必最佳

教育局回覆本報稱，歡迎教育界就性教育提出意見，並指學校可按辦學團體的教育理念及學生心智發展調整課程內容。對於將性教育獨立成科的建議，該局認為可能會造成學科內容重疊，且會傳遞錯誤信息，讓人以為僅負責該科的教師才有責任推動有關教育，難以營造全校參與的氛圍。

教局：憂內容重疊礙全校參與

對於教材提及的學生須學習拒絕婚前性行為、簽署承諾書訂立親密界限，以及以打羽毛球方式轉移性衝動等內容，李明英認為訂立親密界限是重要，但簽署承諾書未必是最佳方法。她指出，隨着資訊科技及社交媒體發展，這正是適合檢討和制定香港性教育政策及指引的時機。她建議利用社交媒體和網上平台推廣性教育，或通過朋輩教育在社區推廣。

倡互聯網推廣 建立開明性價值觀

李明英強調，全面性教育的目標是讓年輕人具知情抉擇能力，但並非任其自由選擇。她認為應向年輕人提供正確可靠的性資訊，讓他們建立溝通、抉擇、伴侶協商及獨立思考能力，並有開明的性價值觀。

她提到可參考聯合國教科文組織於2018年發表的《國際性教育技術指導綱要》（見另稿），制定適合香港的全面性教育指引。她呼籲教育局邀請不同團體及持份者參與指引制定過程，「要有年輕人的聲音，因為我們都不想這個課程是由上而下（灌輸）」。

課程設計非上而下 需年輕人參與

李明英指出，現時性教育課程主要編排在價值觀教育課程或公經社科，期望未來性教育能獨立成科，並為所有中小學教師提供性教育職前及在職培訓。她建議教師遇到學生談戀愛時，應從整體觀察學生的情緒、人際關係及時間分配等，「先不要以一個凡事都是禁止的角度出發，我們是與他們同行」，又形容談戀愛本身是美好的事情，能帶來正面愉悅的情緒，「很多時候都是性教育課程忽略了」。

相關字詞﹕教育局 家計會 性教育

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