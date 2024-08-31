刑檢科唯一資深大狀轉任高院法官 曾處理違國安法案

半年內不接涉政府案

現年約56歲的譚耀豪於1991年在澳洲蒙納士大學取得法學士學位，分別於1991及2000年在澳洲維多利亞省及香港取得大律師資格。譚自1994年加入律政署為檢控官，仕途平步青雲，2007年升任高級助理刑事檢控專員，2012年起出任副刑事檢控專員。2015年，他與當時同為副刑事檢控專員的梁卓然、許紹鼎，同獲委任為資深大律師。

譚耀豪近年代表律政司處理多宗矚目的刑事案件，例如涉及2019年反修例風波的7．1立法會暴動案，案中藝人王宗堯及社運人士劉頴匡等多人罪成被判入獄；亦處理違反《港區國安法》的案件，即支聯會煽動顛覆案，該案涉及李卓人、何俊仁及鄒幸彤，正等候開審。此外，譚也代表律政司處理上訴案件，包括林卓廷披露受查者身分案。

律政司去年亦傳出高層人事變動。去年3月，律政司刑事檢控科內另一名資深大律師、前副刑事檢控專員林穎茜離職，令當時刑事檢控科內資深大律師的數目由兩個減至一個。同年，司法機構委任林出任原訟庭暫委法官，林現私人執業。