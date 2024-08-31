馬龍樊振東獻技 鑊蓋鑊鏟打乒乓

訪紀律部隊 鄧炳強迎接

中聯辦主任鄭雁雄表示，代表團專程來到香港市民中間，傳遞中央關懷厚愛，點燃同胞愛國熱情，助力香港的由治及興，這對於香港意義重大，各位健兒功不可沒。

代表團昨早9時許到將軍澳消防與救護學院，6個紀律部隊、儀仗隊與兩個輔助部隊的特別用途車參與歡迎儀式，並包括飛行服務隊的定翼飛機及警察劍齒虎裝甲車等。運動員代表團乘開篷雙層巴士出場，包括國家游泳隊運動員潘展樂、乒乓代表馬龍、樊振東及花樣游泳代表王柳懿、王芊懿等人。保安局長鄧炳強、中聯辦警聯部長陳楓等在場迎接，代表團下車後與官員逐一握手，現場觀眾鼓掌歡呼。

劍齒虎等車隊參與儀式

女子20公里競走金牌得主楊家玉上台與青年分享心得，她向保安局青少年代表展示競步技術動作，並向青年的動作給予分數，又送上簽名T恤。乒乓球隊馬龍、樊振東則用鑊蓋、鑊鏟作球拍，與香港青年在「縮水」球桌上切磋。游泳隊潘展樂被問及對「飛魚」稱號看法，他回應稱「我覺得我就是我自己吧，這個『飛魚』可以留給下一個游得快的人」。

鄧炳強致辭時讚揚今年港隊及國家隊都在巴黎奧運表現優異，同時提及本港大熊貓誕下龍鳳胎，相信對國家與香港都是好年頭。他又希望國家隊代表喜歡香港，感受到香港對他們的敬意與熱愛。

運動員及後與不同紀律部隊人員用麻繩拉動6輛車，包括劍齒虎裝甲車，鄧炳強負責發號施令，飛行服務隊總監胡偉雄、警務處長蕭澤頤、消防處長楊恩健、海關關長何珮珊、懲教處長王國興等均有參與。