國家隊匯演 金牌組合對戰 港生臉塗國旗表支持 內地客讚安排好

活動開始後，運動員期陸續進場，每人手持花束，向席上嘉賓揮手，主持人則逐一介紹各位運動員，現場氣氛熱烈，觀眾歡呼聲不斷。6名乒乓球代表率先表演，由馬龍、王楚欽、樊振東，與孫穎莎、陳夢、王曼昱上演男女「三打」，即使被主持人叫停仍多打幾球；羽毛球代表亦表演4人轉大圈的對打。藝術體操代表表演《星辰大海》，韻律泳代表則「跳上水面」，表演具中國古典風格的《折柳》；吊環金牌劉洋、雙槓鄒敬園則獻唱《中國人》。

韻律泳隊演舞蹈《折柳》

不少運動員以廣東話自我介紹，包括廣州出生的樊振東；他被主持人汪明荃用廣東話詢問奧運如何令其成長時，樊笑着用普通話問是否對方默認他聽得懂廣東話，最後他以廣東話說：「大家好，我係樊振東。」再用普通話回答問題。跳水隊多名運動員亦用廣東話向觀眾打招呼，其中全紅嬋說：「恭祝大家恭喜發財。」

江旻憓：盼為年輕人貢獻

張家朗視像送祝福

穿上港隊制服的港隊羽毛球代表謝影雪及鄧俊文，亦有現身分享奧運感想。重劍代表江旻憓則身穿便服現身，稱很開心能有自己喜歡的運動，做運動員獲很多有心人支持，希望將來為年輕人作貢獻；花劍代表張家朗則透過錄影片段向國家隊送上祝福。大匯演最後由歌手楊千嬅壓軸獻唱《勇》，並與運動員合唱《強》。

李家超：運動實力顯國力

特首李家超致辭提到回歸以來，今次是第七度安排內地奧運代表在夏季奧運後訪港，體現中央對本港的關愛及支持。今屆巴黎奧運國家隊取得91面獎牌，他稱是國家隊參與夏季奧運境外參賽歷來最好的成績，多個項目有突破，「國家強，則體育強」，不但是運動員與團隊艱苦訓練的成果，亦彰顯國力，感非常驕傲。

香港出生的陳同學將整塊臉塗上國旗，為支持國家運動員，形容他們是國家的驕傲。她特別支持孫穎莎，讚她一直非常努力，性格開朗，實力雄厚；又說兩名體操代表的演唱令人印象深刻，但場地沒想像中大。

來自廣州的陸女士大讚今次活動安排非常好，作為普通市民可參加如此大型活動，心情非常激動。她說拜託12名親友幫忙「搶飛」，一半人搶大匯演，一半人搶跳水，「我哋都係廣東人，特別支持全紅嬋」，認為她出身貧苦農民家庭，透過努力一路走到今天，是大家的榜樣。

今日代表團將有兩場運動示範，包括在維園游泳池示範跳水及游泳；下午離港，前往澳門。