明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國家隊匯演 金牌組合對戰 港生臉塗國旗表支持 內地客讚安排好

【明報專訊】巴黎奧運國家隊代表團訪港第二日，昨晚8時於灣仔伊利沙伯體育館出席「奧運健兒大匯演」，傍晚場外數十支持者及市民等候。大匯演歷時約1.5小時，有乒乓球、羽毛球、藝術體操及滑板等示範或表演，亦有大合唱環節。有出席的香港學生將整塊臉塗上國旗，以示支持國家運動員。

活動開始後，運動員期陸續進場，每人手持花束，向席上嘉賓揮手，主持人則逐一介紹各位運動員，現場氣氛熱烈，觀眾歡呼聲不斷。6名乒乓球代表率先表演，由馬龍、王楚欽、樊振東，與孫穎莎、陳夢、王曼昱上演男女「三打」，即使被主持人叫停仍多打幾球；羽毛球代表亦表演4人轉大圈的對打。藝術體操代表表演《星辰大海》，韻律泳代表則「跳上水面」，表演具中國古典風格的《折柳》；吊環金牌劉洋、雙槓鄒敬園則獻唱《中國人》。

韻律泳隊演舞蹈《折柳》

不少運動員以廣東話自我介紹，包括廣州出生的樊振東；他被主持人汪明荃用廣東話詢問奧運如何令其成長時，樊笑着用普通話問是否對方默認他聽得懂廣東話，最後他以廣東話說：「大家好，我係樊振東。」再用普通話回答問題。跳水隊多名運動員亦用廣東話向觀眾打招呼，其中全紅嬋說：「恭祝大家恭喜發財。」

江旻憓：盼為年輕人貢獻

張家朗視像送祝福

穿上港隊制服的港隊羽毛球代表謝影雪及鄧俊文，亦有現身分享奧運感想。重劍代表江旻憓則身穿便服現身，稱很開心能有自己喜歡的運動，做運動員獲很多有心人支持，希望將來為年輕人作貢獻；花劍代表張家朗則透過錄影片段向國家隊送上祝福。大匯演最後由歌手楊千嬅壓軸獻唱《勇》，並與運動員合唱《強》。

李家超：運動實力顯國力

特首李家超致辭提到回歸以來，今次是第七度安排內地奧運代表在夏季奧運後訪港，體現中央對本港的關愛及支持。今屆巴黎奧運國家隊取得91面獎牌，他稱是國家隊參與夏季奧運境外參賽歷來最好的成績，多個項目有突破，「國家強，則體育強」，不但是運動員與團隊艱苦訓練的成果，亦彰顯國力，感非常驕傲。

香港出生的陳同學將整塊臉塗上國旗，為支持國家運動員，形容他們是國家的驕傲。她特別支持孫穎莎，讚她一直非常努力，性格開朗，實力雄厚；又說兩名體操代表的演唱令人印象深刻，但場地沒想像中大。

來自廣州的陸女士大讚今次活動安排非常好，作為普通市民可參加如此大型活動，心情非常激動。她說拜託12名親友幫忙「搶飛」，一半人搶大匯演，一半人搶跳水，「我哋都係廣東人，特別支持全紅嬋」，認為她出身貧苦農民家庭，透過努力一路走到今天，是大家的榜樣。

今日代表團將有兩場運動示範，包括在維園游泳池示範跳水及游泳；下午離港，前往澳門。

相關字詞﹕奧運健兒大匯演 國家隊代表團訪港 巴黎奧運

上 / 下一篇新聞

引渡例未復 加國殺人疑犯逃港 港移民遇害 政府被問單次協議：一如既往適當處理
引渡例未復 加國殺人疑犯逃港 港移民遇害 政府被問單次協議：一如既往適當處理
陳文敏：立場案多爭議 傳媒難劃界 陳弘毅：免責聲明未必有用
陳文敏：立場案多爭議 傳媒難劃界 陳弘毅：免責聲明未必有用
判辭：2019區選顯民粹年代降臨 不願尋真相
判辭：2019區選顯民粹年代降臨 不願尋真相
「悉心護理一年續轉差」 動植物園古樹將移除
「悉心護理一年續轉差」 動植物園古樹將移除
馬龍樊振東獻技 鑊蓋鑊鏟打乒乓
馬龍樊振東獻技 鑊蓋鑊鏟打乒乓
刑檢科唯一資深大狀轉任高院法官 曾處理違國安法案
刑檢科唯一資深大狀轉任高院法官 曾處理違國安法案
家計會：性教育需培養溝通抉擇能力 要定親密界線但非說教式 倡獨立成科
家計會：性教育需培養溝通抉擇能力 要定親密界線但非說教式 倡獨立成科
聯合國性教育8概念 涵認知情感身體意義
聯合國性教育8概念 涵認知情感身體意義
多病人查詢 中大教授：無創療法涉麻醉 料兩成肝癌患者適合
多病人查詢 中大教授：無創療法涉麻醉 料兩成肝癌患者適合
上門收租發現 中年情侶疑財困燒炭亡
上門收租發現 中年情侶疑財困燒炭亡
港大副教授騙租津案表證成立 11月結案陳辭
港大副教授騙租津案表證成立 11月結案陳辭
投廣署今年助25文創來港 引資5億 增300職位
投廣署今年助25文創來港 引資5億 增300職位
嶺大代考事件涉3內地生 大學核對成績相片揭發
嶺大代考事件涉3內地生 大學核對成績相片揭發
屠龍槍手女友藏械囚88月 官信納「愛錯人」真心悔改
屠龍槍手女友藏械囚88月 官信納「愛錯人」真心悔改
吳智鴻求情稱品學兼優 官不解提小學舊事
吳智鴻求情稱品學兼優 官不解提小學舊事
總督察醉鬧醫院罪成緩刑 官驚訝只傳票提控
總督察醉鬧醫院罪成緩刑 官驚訝只傳票提控
理大提施政報告建議 倡開發綠氫及低空經濟
理大提施政報告建議 倡開發綠氫及低空經濟
社民連擺街站10人控26罪 依賴前案上訴結果答辯
社民連擺街站10人控26罪 依賴前案上訴結果答辯
中醫藥發展藍圖小組委會成立
中醫藥發展藍圖小組委會成立
病人涉非禮醫院女職員 本月3宗
病人涉非禮醫院女職員 本月3宗
衛護中心籲學校防開學爆傳染病
衛護中心籲學校防開學爆傳染病
6樽茅台連盒綁腿偷運澳門 港女被捕
6樽茅台連盒綁腿偷運澳門 港女被捕
男子梯間捱斬 反黑組跟進
男子梯間捱斬 反黑組跟進
九市速遞：深圳自動駕駛巴免費試坐 首條路線開通 貫前海金融地段
九市速遞：深圳自動駕駛巴免費試坐 首條路線開通 貫前海金融地段
九市速遞：廣深等8市設市內免稅店
九市速遞：廣深等8市設市內免稅店
九市速遞：珠海增設香港「跨境通辦」自助機
九市速遞：珠海增設香港「跨境通辦」自助機
九市速遞：穗地鐵城際30車站設行李寄存櫃
九市速遞：穗地鐵城際30車站設行李寄存櫃
九市速遞：赴順德交流 名廚指導 中華廚藝學院生炮製醒獅酥
九市速遞：赴順德交流 名廚指導 中華廚藝學院生炮製醒獅酥
灣區手記：悟空真曳曳 ／文：尚東美
灣區手記：悟空真曳曳 ／文：尚東美
【Emily】校史館揭戰前創意追女法 皇仁仔情信摺飛機擲鄰校庇理羅士
【Emily】校史館揭戰前創意追女法 皇仁仔情信摺飛機擲鄰校庇理羅士
【Emily】新民黨區議員 倡再設小組傾長遠地區經濟
【Emily】新民黨區議員 倡再設小組傾長遠地區經濟
【Emily】林鄭巴黎睇殘奧 見證陳睿琳摘銀
【Emily】林鄭巴黎睇殘奧 見證陳睿琳摘銀
【Emily】下月赴加讀神學碩士 劉卓裕多謝荃灣街坊
【Emily】下月赴加讀神學碩士 劉卓裕多謝荃灣街坊
【Emily】浸大飯堂出租餐具 唔使洗方便還
【Emily】浸大飯堂出租餐具 唔使洗方便還