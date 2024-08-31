判辭：2019區選顯民粹年代降臨 不願尋真相

運動初期已現港獨思想

郭官表示，立場新聞發表煽動文章的時代背景，必然與2019年反修例緊扣。對於立場報道2019年6．12衝擊立會事件，前線示威者表示曾參與2014年雨傘運動，郭官以司法認知確定傘運參加者爭取「真普選」不果，極可能受本土主義和港獨論述影響。

郭官追溯至2015年，時任特首梁振英批評港大《學苑》鼓吹香港自決，而《學苑》總編輯梁繼平正是立場新聞的受訪者。郭官認為傘運參加者在2019年具更堅固的本土理念，手段趨向激進，運動初期已出現港獨思想。

郭官表示，非建制派2019年11月區選大勝，即使投票前發生中大和理大暴亂，抗爭派無失去市民支持。他說，以往港人不接受暴力爭取政治訴求，到區選情况改變，「本席肯定，民粹年代當時已降臨香港」。郭官稱政治氣氛熾熱之時，社會流傳新屋嶺性侵事件，「兩名年青人的去世亦被扯到警方身上」， 無人願意助警方調查，形容為不願尋找真相的時代。

白衣非無差別襲擊 挑釁者有責

前總編輯鍾沛權曾撰寫社論，批評7．21白衣人無差別襲擊市民。郭官稱當時兩批人互罵，有人向白衣人丟物件，「引發」白衣人跑上月台施襲。郭官稱白衣人行為錯誤，但不是無差別襲擊市民，站內與白衣人口角的人須承擔責任，鍾在社論將他們塑造為「絕對的無辜者」不持平。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）