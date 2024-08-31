引渡例未復 加國殺人疑犯逃港 港移民遇害 政府被問單次協議：一如既往適當處理

疑兇月中出境 焦屍上周悉身分

《港區國安法》2020年生效，加拿大同年暫停執行與本港的引渡協議。被問到日後一旦拘捕疑犯，會否以單次協議與當地警方或國際刑警組織引渡疑犯，香港保安局發言人昨回覆，特區政府會一如既往適當處理相關事宜。

56歲死者梅育英1990年代從香港移居多倫多。根據約克區警察局的全國通緝令，自當地時間本月9日早上11時後，其家人就無再收到其消息，遂報警稱失蹤；同日稍後時間，警方於多倫多市芬治路東及華登路一帶，找到一輛屬於死者的白色平治汽車，連同另一部疑涉案的灰色保時捷汽車被扣查。上周三（21日）驗屍官確認月中發現的燒焦屍體是梅。

當地警方表示，死者早前在安大略省處理物業交易時失蹤，相信成為疑犯的目標。據報疑犯胡志雄從事樓宇建築及裝修行業，警方正調查二人是否相識。

案中另有一名16歲及兩名17歲青年被捕，他們涉藏槍械及詐騙罪，即在事主身亡後在當地使用死者信用卡，但暫時未知三人是否與兇殺案有關。

加全國追捕 正申國際通緝

目前加拿大暫停與本港執行引渡協議。《加拿大廣播公司新聞》引述當地警方，承認情况為調查帶來一定困難，但強調疑犯出逃無法改變事件結果。本港保安局發言人昨表示，一直以來特區政府在中央授權和協助下，以互助互惠原則依法與其他司法管轄區執法合作及司法互助。至於疑犯是否已從加拿大潛逃至本港，局方則未有透露。

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