灣區手記：悟空真曳曳 ／文：尚東美

《悟空》之熱也令不少人精神一振，有說什麼國產遊戲終有出頭天，也有開始說內地遊戲產業值得期待，更進一步的稱讚是文化輸出之類。對於文化輸出確實是有幫助，畢竟總有些外國玩家會為了更認識遊戲背景而了解《西遊記》，正如我們玩外國遊戲，有時也會翻一翻相關歷史。

但說什麼國產遊戲出頭等，筆者倒有所保留，說這些話的人是否了解整個遊戲產業和生態？單是手遊、網遊、主機遊戲已屬於不同市場，一個小型工作室可能只要開發一款受歡迎的主機遊戲就能一炮而紅，但同樣地也有多少大型工作室因為一款失敗的遊戲而關門大吉。而且一款主機遊戲開發經年，一日未問世，一日都在燒錢。

國產遊戲這幾年都集中在手遊及網遊，開發期較短，回本較快，但玩法類同，最重要是如何讓玩家甘願課金，尤其是只要有一款受歡迎，很快就會有很多換湯不換藥的抄襲之作充斥。因此這些年來，國產手遊網遊良莠不齊情况很嚴重，但對資金而言，適合曬冷賭一鋪，還是密食當三番？

但話說回來，如果《黑神話：悟空》的成功，能令人正視國產單機遊戲是有立足全球的能力，那也可說是功德無量；最怕是接下來出現一窩蜂的跟風，個個都說要開發3A大作，狂吸資本，最後卻銷聲匿迹。類似的情况不是沒有發生過，君不見2022年的元宇宙熱潮，現在那些所謂的開發項目似乎都進黑洞了。

文：尚東美