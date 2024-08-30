調查：逾半工友暑熱不獲額外休息

勞工處回覆本報稱，認同業界需採取措施預防僱員工作時中暑，喜見調查結果顯示持份者對預防工作中暑的意識較往年高。該處稱即使僱主採取防暑措施後，員工經評估毋須每小時休息，僱主仍需按指引建議，因應員工勞動量，為他們每工作兩小時安排10至15分鐘休息。

工權會今年6月26日至8月15日訪問407名僱員，了解暑熱下工作狀况。調查發現，逾四成受訪者並無每兩小時10至15分鐘的基本休息時間，53.1%在工作暑熱警告生效期間無額外休息時間，38.3%稱僱主無提供措施應付暑熱。工權會認為結果反映指引實際執行不足。

四成指僱主無防暑措施

工權會幹事劉家樂稱，有清潔工表示休息時擔心會被拍照投訴，一般回到垃圾站才休息，且休息時間需按工作進度決定，非按暑熱政策。

工權會：有僱主誤解 削基本休息

指引列明工作暑熱警告下僱員可獲額外休息時間，但僱主可透過提供防暑措施「對冲」。工權會總幹事蕭倩文說，調查期間發現有張貼顯示休息時間為「零」的風險評估，顯示僱主誤以為可透過提供防暑措施，減少僱員基本休息時間。她建議剔除減少休息時間的做法，改為「只加不減」。