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機場泥水工猝逝 妻：前一天尚盼放假同湊孫

【明報專訊】六旬馮姓泥水工前日於機場中跑道地盤工作期間不適，昏迷送院不治。與馮結婚逾30年的馮太受訪時眼泛淚光，稱一向只求安穩，詎料發生事故，她與兩名子女難以接受其丈夫死訊。平日只會在重要日子以文字寄意的馮太，昨早在記事簿寫下字句：「輝，你突然的離開讓兒子、女兒和我都受傷。我們一時接受不了這個事實。」

馮氏夫婦育有的一對子女已出身，女兒已婚。馮太稱現時有兼職，惟收入不多，開支主要依賴從事地盤雜工的丈夫，可幸子女已長大，無經濟壓力。她說，涉事公司事後已主動聯繫，又稱丈夫身體健康，以往亦無「三高」等，「都算係fit」，不明暈倒原因。

馮太說兩人1987年結婚，已屬「老夫老妻」，過往少談公事，故不熟悉對方工作內容及環境。她憶述當日在家接獲警方通知，叫她乘的士趕赴醫院。她稱當刻以為丈夫不適送院，提及數年前他試過工作期間中暑入院，「（嗰次）暈咗喺條街畀人救」，「因為佢試過一次中暑，心態上就（以為）中暑啫」，故當刻不太慌，詎料到醫院得悉死訊。

馮太表示，丈夫寡言但熱心助人，「好多人都鍾意同佢相處」，不怕吃虧、對家庭負責，「我哋3個噚日返到屋企都唔覺得有呢件事」、「覺得佢會返嚟」，周二她曾與丈夫商量假期湊外孫去街，「話畀佢聽去邊食嘢啦」，詎料成最後對話。她自言慢慢接受事實，開始籌備丈夫後事，周日會到地盤舉行招魂儀式。

事主事發前曾在沙井旁將沙包及泥水用吊繩吊給沙井內的同事，據了解，事後地盤安全主任曾到沙井檢查，無發現毒氣，檢查時亦毋須氧氣樽協助呼吸；事主事發前亦沒進入過沙井。勞工處稱仍在調查。

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