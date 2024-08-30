東九啟德集運招營運意向書 研批物業權資助

有立法會議員分析，政府說法意指前述項目資金安排或為「建造、營運及移交模式」（BOT）及「鐵路加物業」的「混合版」，項目或主要由機構出資建設，政府批出物業權作「補貼」，做法可令機構日後有票價以外的收入，毋須依賴加價回本，免釀「西隧」翻版。

另外，當局原擬兩個項目同於2026年招標，2027年批出建造合約，局方昨日宣布啟德項目提前一年，現擬明年招標，2026年批合約；東九龍項目則維持不變。局方表示，會繼續檢視進一步縮短兩者推展時間表的可能，如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等。

據局方資料，當局會探討在項目的車廠上蓋發展物業，啟德項目車廠位於啟德郵輪碼頭以西，地盤總面積約兩公頃，東九龍項目車廠則位於馬游塘站，約6公頃。

啓德推前一年 田北辰：補貼助減票價

實政圓桌田北辰認為，「補貼式BOT」方式適合兩個項目，因兩者沿線地區本身已有巴士小巴，新系統要有競爭力，定價不可太低，但機構也有回本需要，批出物業權作補貼，讓機構有票價以外收入，將有助壓低票價。田相信，政府在財赤下會傾向選擇需補貼最少、票價開價最低的供應商。

工聯會鄧家彪則關注，現時市場氣氛平平，物業收入或被看淡，未必夠彌補營運開支，認同政府可先靠意向書「試水溫」。鄧又稱，樂見啟德系統提前一年招標，啟德走線相對簡單，盼當局選定系統後加快建設。

另外，意向書亦要求回應者評估延伸系統走線的可行性，包括可否將啟德項目延伸至觀塘、 油塘、香港兒童醫院及未來新急症醫院，以及宋皇臺/土瓜灣。東九龍項目則需回應可否延伸至慈雲山/竹園、翠林/康盛、可否在藍田北設站等。