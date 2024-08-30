國家隊抵港 數百人酒店守候 全紅嬋籲青年「有熱愛就追」 張雨霏：喜歡蝦餃叉燒包

一行90多人的國家隊代表團昨日中午抵港，特區政府在機場停機坪舉行歡迎儀式，政務司長陳國基、文體旅局長楊潤雄、港協暨奧委會長霍震霆等在場迎接，警察銀樂隊奏樂，與持國旗區旗的少年警訊成員夾道歡迎。陳國基致辭稱，今次是2000年悉尼奧運以來第七次有國家隊代表團訪港，突顯國家對特區的重視關懷，亦反映兩地人民感情深厚。

「張家朗江旻憓展新時代獅子山精神」

代表團下午轉到下榻的尖沙嘴海景嘉福酒店會見傳媒。高志丹稱，比起奪金，更可貴的是「收獲自信」；他提到衛冕男子個人花劍項目的張家朗及女子個人重劍奪金的江旻憓，稱兩人充分展現「新時代獅子山精神」。

會上一眾金牌健兒成為傳媒焦點，全紅嬋被問「對同輩及熱愛運動的青年有何分享」，她說「有熱愛就去追吧，不要害怕失敗，還有謝謝他們很喜歡我」；早前說想成為年輕人榜樣的潘展樂，被問及身上要達成哪些特質，他答「不怕苦、不怕累，為國爭光」。

教大讀體育科學 王柳懿讚港國際化

於雙人韻律泳奪金的王柳懿及王芊懿獲香港教育大學取錄，入讀體育教育與運動科學。王柳懿稱香港是國際化城市，選擇來港讀書除了離家近、想提高國際視野，亦認為巴奧經驗中，科研手段介入有助提高運動表現，冀繼續推動體育科學進步。

「女飛魚」張雨霏被問及對香港感受時，自言還算挺熟悉，喜歡蝦餃、叉燒包等港式早點，又說運動讓她明白困難時應用怎樣的心境面對。男乒團體奪金的馬龍則稱今次是第四次隨國家代表團來港，形容是職業生涯一個特別回憶；被問到退役打算，他說目前仍是運動員，日後有何轉變會讓大家知道。

代表團晚上先後到禮賓府出席歡迎酒會及在會展出席政府歡迎晚宴，運動員在酒店出發前，場外已有數百市民旅客等候。馬龍、潘展樂、孫穎莎等人步出酒店門口時引起尖叫歡呼，粉絲高舉手機拍攝。來自廣州的15歲管小姐稱特意來港一天見孫穎莎及王楚欽，帶了乒乓球拍和照片，「見一面已滿足，有簽名更好」。

特首李家超在酒會致辭時稱讚，國家隊運動員在一屆又一屆的奧運會展現卓越的競技水準、不屈不撓的精神風貌，艱苦鍛煉的同時扶持後輩，一直為中華體育精神薪火相傳。

國家隊今日到體院、消防及救護學院和港島一間中學出席活動，與紀律部隊、香港運動員及中小學生交流，晚上到灣仔伊館出席奧運健兒大匯演。