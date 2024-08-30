江樂士指國安法更全面 料2020年後檢控多引用

反恐例不必證政治目的

楊艾文：本案涉重大法律裁斷

《反恐條例》源於2001年美國9．11襲擊，聯合國安理會通過決議促請會員國防止和制止資助恐怖主義等，立法會因而於2002年通過條例，特別關注打擊融資，有泛民議員曾質疑部分條文太嚴苛。對於律政司首引《反恐條例》檢控，港大法律學院教授楊艾文強調本案非常重要，審訊包括法律和事實爭議，法官作出重大法律裁斷具有參考價值。港大法律學院前教授戴大為（Michael C. Davis）認為透過本案可預計法庭在相關案件所採取的標準。

本案多名被告原於2019年被控《侵害人身罪條例》串謀有意圖而傷人罪，2020年被改控《反恐條例》的「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪等，兩罪最高皆可判囚終身（見表）。楊艾文指出，涉案《反恐條例》串謀爆炸罪定義較廣，實際上不必證明被告的政治目的，但國安法的恐怖活動罪須證明被告為了脅迫政府或國際組織、或威嚇公眾以圖實現政治主張而參與恐怖活動。楊表示，律政司就炸彈案需考慮刑罰等不同因素，二擇其一來檢控。

江：陪審團行之有效 應沿用

江樂士認為《反恐條例》和國安法的罪行均嚴重，但由全國人大通過的國安法更全面、精密及針對性，相信律政司多數會以後者檢控2020年後的事。江樂士又說，昨日結果再次展示，若控方未能舉證至毫無合理疑點，被告應被判無罪，且陪審團審訊制度向來在港行之有效，應繼續沿用。

翻查資料，反修例事件中，本案是繼太古城傷人案及上水擲磚案後，在高院設陪審團審理的案件，亦是首次有被告被陪審團裁定無罪、即日獲釋的案件。

（反修例風暴）