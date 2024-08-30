陪審裁決 屠龍案受審7人6脫罪 首引反恐例檢控 賴振邦「交替控罪」罪成

被告聞判展笑容 親友落淚擁抱

涉案6男1女依次為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝（見表）。昨日首席陪審員讀出結果，張銘裕得悉首罪不成立後嘆氣，當確認其餘控罪皆不成立，張銘裕、嚴文謙與李家田等人展露笑容。庭外有旁聽親友聞判後激動落淚，互相擁抱。

7人認罪 吳智鴻鍾雪瑩今求情

張俊富早前承認「明知而管有爆炸品」及「無牌管有槍械」兩罪，昨日一併處理判刑，被判囚18個月（見另稿）；賴振邦因罪成還押，餘下5人即時獲釋。本案共有14人被起訴，被指為主腦的吳智鴻、屠龍小隊隊長黃振強、「本民前」成員鍾雪瑩，以及槍手蘇緯軒等7人已認罪，法庭今日會率先處理吳智鴻與鍾雪瑩的求情。

涉案行動原擬於2019年12月8日，將兩枚各重8及12公斤的炸彈埋在灣仔軒尼詩道、民陣遊行路線的一段路，由吳智鴻團隊準備槍手及炸彈；黃振強當日原定帶領屠龍小隊引誘警察走近炸彈，當炸彈相繼引爆，槍手會在高處以步槍狙擊警察。行動當日，警方在安全屋拘捕黃振強等人，計劃並未實行。

審訊中披露更多證供。早於同年7月，吳智鴻因想報復7．21白衣人，聯繫彭軍壕及舊同學許湛榮；黃振強8月因「勇武」表現，讓屠龍小隊聲名大噪。吳與黃相約見面及安排隊員參與台灣軍訓，至9月吳智鴻與金主「大舊」商議用槍殺警。控方主張吳智鴻一方先有殺警想法，後拉攏屠龍小隊參與，雙方一度夜上深山測試真槍及炸彈，並由吳智鴻在行動前夕裝置兩枚炸彈。

從犯證人指賴華仁外設置炸彈

控方稱涉案7名被告分屬兩支團隊（見關係圖），各有其職。辯方則指從犯證人黃振強及彭軍壕為求減刑，誣陷其他被告；又稱黃為人「貪威識食」但對隊員豪爽，李家田供稱因為「貪小便宜」才加入屠龍小隊，但黃有私心殺警及欲取100萬元資助，加入涉案行動並將隊員蒙在鼓裹，故一眾隊員對殺警行動毫不知情。辯方又主張，賴振邦並非吳智鴻的隊員「Bobby」，許湛榮知道有真槍後淡出組織。針對12．8計劃，彭軍壕供稱當晚他、吳及化名Bobby的隊員在灣仔華仁書院外設置炸彈，彭認為賴就是Bobby，惟閉路電視僅拍到吳及彭的身影。

法官張慧玲早前引導陪審團，指第一至三項控罪的爭議在於各被告有否「串謀」參與放炸彈及殺警的犯罪協議，若被告不知悉協議、知悉但無意圖參與，或是假裝參與但實際無意圖，均不能入罪；第四項控罪的爭議為李家田是否受警方武力威迫下招認藏槍；最後一項控罪的爭議是「恐怖主義行為」的定義，辯方反對控方指屠龍小隊投擲汽油彈及喊「五大訴求」等同「恐怖主義行為」，因此劉佩凝為屠龍小隊籌集資金並不犯法。

張官昨在裁決後向陪審團致謝，感謝陪審團用心考慮證供，又稱他們超過80天準時出席審訊，因此他們終身獲豁免再任陪審員。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

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