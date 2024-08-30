明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

陪審裁決 屠龍案受審7人6脫罪 首引反恐例檢控 賴振邦「交替控罪」罪成

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用槍械及炸彈殺警，律政司首引《反恐條例》在本宗反修例案件檢控多人。當中6男1女不認罪受審，經過81天審訊、陪審團退庭商議逾23小時後，昨日高等法院裁定7人所涉《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」均罪名不成立；6人所涉控罪一律無罪，餘下的賴振邦被判一項交替控罪罪成。

被告聞判展笑容 親友落淚擁抱

涉案6男1女依次為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝（見表）。昨日首席陪審員讀出結果，張銘裕得悉首罪不成立後嘆氣，當確認其餘控罪皆不成立，張銘裕、嚴文謙與李家田等人展露笑容。庭外有旁聽親友聞判後激動落淚，互相擁抱。

7人認罪 吳智鴻鍾雪瑩今求情

張俊富早前承認「明知而管有爆炸品」及「無牌管有槍械」兩罪，昨日一併處理判刑，被判囚18個月（見另稿）；賴振邦因罪成還押，餘下5人即時獲釋。本案共有14人被起訴，被指為主腦的吳智鴻、屠龍小隊隊長黃振強、「本民前」成員鍾雪瑩，以及槍手蘇緯軒等7人已認罪，法庭今日會率先處理吳智鴻與鍾雪瑩的求情。

涉案行動原擬於2019年12月8日，將兩枚各重8及12公斤的炸彈埋在灣仔軒尼詩道、民陣遊行路線的一段路，由吳智鴻團隊準備槍手及炸彈；黃振強當日原定帶領屠龍小隊引誘警察走近炸彈，當炸彈相繼引爆，槍手會在高處以步槍狙擊警察。行動當日，警方在安全屋拘捕黃振強等人，計劃並未實行。

審訊中披露更多證供。早於同年7月，吳智鴻因想報復7．21白衣人，聯繫彭軍壕及舊同學許湛榮；黃振強8月因「勇武」表現，讓屠龍小隊聲名大噪。吳與黃相約見面及安排隊員參與台灣軍訓，至9月吳智鴻與金主「大舊」商議用槍殺警。控方主張吳智鴻一方先有殺警想法，後拉攏屠龍小隊參與，雙方一度夜上深山測試真槍及炸彈，並由吳智鴻在行動前夕裝置兩枚炸彈。

從犯證人指賴華仁外設置炸彈

控方稱涉案7名被告分屬兩支團隊（見關係圖），各有其職。辯方則指從犯證人黃振強及彭軍壕為求減刑，誣陷其他被告；又稱黃為人「貪威識食」但對隊員豪爽，李家田供稱因為「貪小便宜」才加入屠龍小隊，但黃有私心殺警及欲取100萬元資助，加入涉案行動並將隊員蒙在鼓裹，故一眾隊員對殺警行動毫不知情。辯方又主張，賴振邦並非吳智鴻的隊員「Bobby」，許湛榮知道有真槍後淡出組織。針對12．8計劃，彭軍壕供稱當晚他、吳及化名Bobby的隊員在灣仔華仁書院外設置炸彈，彭認為賴就是Bobby，惟閉路電視僅拍到吳及彭的身影。

法官張慧玲早前引導陪審團，指第一至三項控罪的爭議在於各被告有否「串謀」參與放炸彈及殺警的犯罪協議，若被告不知悉協議、知悉但無意圖參與，或是假裝參與但實際無意圖，均不能入罪；第四項控罪的爭議為李家田是否受警方武力威迫下招認藏槍；最後一項控罪的爭議是「恐怖主義行為」的定義，辯方反對控方指屠龍小隊投擲汽油彈及喊「五大訴求」等同「恐怖主義行為」，因此劉佩凝為屠龍小隊籌集資金並不犯法。

張官昨在裁決後向陪審團致謝，感謝陪審團用心考慮證供，又稱他們超過80天準時出席審訊，因此他們終身獲豁免再任陪審員。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞