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【Emily】樂見渠蓋增色 鑄造師盼再加多

【明報專訊】大家每日行街都會見到黑色渠蓋，但原來彩色渠蓋愈來愈多。有份鑄造大澳特色渠蓋嘅劉祥利鑄造廠負責人劉偉文話，開心見到香港終於有顏色渠蓋，亦好難得有機會參與呢個歷史進程，認為有色渠蓋係將來嘅大方向。渠務署前年開始喺大澳等11個地點安裝咗超過200個特色渠蓋，仲計劃喺更多地方安裝。

劉偉文係劉祥利嘅第三代負責人，劉爸爸幾年前退休，營運工場嘅重任就交咗畀佢。佢話自己出世後就日日接觸渠蓋，渠蓋同工場成為陪伴佢同細佬妹成長嘅歡樂天地。佢話見到香港有顏色渠蓋推出，所以好想參與，仲話日本嘅特色渠蓋喺當地反應好好，相信香港都會愈來愈多有顏色嘅渠蓋美化社區。

製模生產從零開始 較普通蓋需時倍增

普通渠蓋同特色渠蓋都做過，劉偉文話鑄造特色蓋至少60日，較一般渠蓋多一倍時間，佢解釋因為要由零開始，包括同渠務署傾渠蓋細節，分別要20日同15日做模具同生產渠蓋，之後要上色同等顏料乾透。他話造特色渠蓋須用鋁模，一般渠蓋用嘅木模造唔出幼細花紋。

適逢渠務署成立35周年，署方以18區為主題推出咗「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽，下月25日截止，結果會喺11月6日渠務署網頁公布。得獎作品有機會被揀選製成實物，逐步安裝喺各區，冠亞季得主可獲證書同分別5000、2000同1000元獎金，3名優異獎得主則獲證書同500元獎金。

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