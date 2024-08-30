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港聞

港聞二

辯方稱警司無咬人反遭打 督察否認

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件昨在區域法院續審。辯方盤問報稱受襲的督察時質疑他庭上供辭與證人口供有出入，督察重申自己錄口供時已盡力回憶，「而回憶這件事對我來說是很痛苦的過程」。辯方指被告從無拉其手指放入口咬，反而先前他與女同袍一同「𦧲」着被告，欲討論違紀調查一事；惟督察否認。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

亦否認曾與X「𦧲」被告談違紀調查

蔡文浩昨續接受盤問，辯方讀出蔡部分證人供辭，提到蔡形容被告當時「堅持要自行駕車回家」，惟據蔡早前供稱當時未意識到被告有意駕駛。蔡承認供辭有不準確之處，錄口供時他剛受傷、情緒不穩，只能盡量回想。辯方追問蔡當時有否發現資料有錯，蔡稱無，重申已盡力回憶。辯方質疑蔡判斷被告欲駕車回家有何根據，蔡稱被告步往停車場斜路，「我們便估計他想駕車」，「我不明白在這點上有何值得斟酌」。法官提醒辯方集中於與控罪相關的事項提問。

辯方稱當日飯局中，蔡突然走入被告身處的包廂指對方身體不適和行動不便，需有人護送離開，隨即衝前拉起和抱走被告；其後蔡和X在巴士站附近質問被告要返警署的原因，又稱他們在違紀受查事件中參與程度低；被告回應要梳洗，非舉報他們，他不想討論，二人卻繼續「𦧲」着他。辯方續稱，蔡等人其後在停車場拉被告下車，蔡曾打被告，被告從無拉蔡的手指放入口咬。蔡全盤否認辯方說法。

飯局另警作供 稱督察曾致電「阿sir咬我」

控方另傳召同樣有出席飯局的女警署警長黃巧茵（譯音）作供，她稱被告當晚向同袍敬酒，出席者共喝了約60支啤酒。黃稱飯局中途接到蔡文浩來電指「阿sir咬我」，未幾電話斷線，她「冇諗過咁大件事，以為玩㗎啫」，直至蔡再來電說遭被告咬，「救命呀，我就嚟死喇」，她便與其他同袍找蔡。救護員到場後，蔡對傷勢表現擔憂，並告知黃他已向救護員交代遭車門夾傷手指。黃無追問其說法的原因，指蔡似乎「有口難言、好多嘢擔心」，推斷蔡害怕指證自己「老闆」。審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 137/23】

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