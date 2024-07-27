ART021開鑼 文體旅局料吸6萬人 盛事基金資助上限1500萬 鄭志剛冀起VIP經濟效益

文化體育及旅遊局昨回覆，為期12天、涵蓋五大單元活動的ART021由文化藝術盛事基金贊助，獲批資助上限為1500萬元，預期吸引約6萬人參與。ART021集團創辦人周大為日前曾稱，若以每名內地及海外人士在港平均基本消費約3萬元計，料可為本港帶來3億元經濟效益。

冀吸中年客 台北畫廊：更懂欣賞華人藝術

主畫廊單元在西九管理局大樓富藝斯亞洲總部舉行，標準票價300元，3層共設32個畫廊，當中來自台北的大未來林舍畫廊展示「80後」新疆藝術家趙趙的3幅油彩畫，以及華人第一代抽象繪畫代表吳大羽的作品。畫廊負責人林岱蔚說，東方和西方藝術表達形式不同，趙趙畫作細節如花蕊種子，象徵着萬物循環往復的中國哲學。他期望參展吸引40至50歲藝術愛好者購買藏品，因他們這年紀開始了解中西藝術分別，且更懂欣賞華人藝術。

上海畫廊：不像Art Basel重西方 規模細利交流

曾多次參展Art Basel的上海沒頂畫廊，今次展出當代內地年輕藝術家作品，包括「90後」劉娃的《海的信使》和「中國錄影藝術之父」張培力的裝置藝術。沒頂畫廊代表金利萍說，ART021提供平台予內地年輕藝術家將作品帶向亞洲及國際市場，這跟Art Basel等其他較着重西方作品的畫展不一樣，且規模較小，觀眾有較多時間與畫廊負責人交流，而非走馬看花。她說今次價位最低作品售2.5萬元，適合年輕及入門收藏家，預計可售出六成至八成作品。

中東藏家：經濟不景 藝術市場仍具韌性

今次冠名贊助ART021的Sun Life永明展出香港藝術家曾灶財、何雋逸、劉建文、王浩然、呂振光及林佑森的作品，觀眾可一睹已故「九龍皇帝」曾灶財的墨寶《無題》，他在印度手工紙上用馬克筆寫下粗獷、非傳統的書法，表達獨特​​藝術願景和強烈自我意識。

主畫廊單元昨開幕，主要開放予世界各地藏家。中東策展人及藏家代表Lucas Morin表示，香港一直是亞洲最重要藝術市場，不少中東藝術家作品受香港收藏家喜愛，期待香港及中東市場有更緊密交流。他說新興藝術市場過去10年有雙位數字增長，顯示環球經濟受挑戰，藝術市場仍具韌性。