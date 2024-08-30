3學生涉英文試他人代考 嶺大報警 重案組調查

疑涉TOEFL及IELTS 罰記過停學一年

內地社交平台「小紅書」近日流傳一封由嶺大學生紀律委員會主席劉智鵬發給所有本科生及研究生的電郵，指3名學生因提交「代考生」的TOEFL或IELTS成績而被紀律處分，包括在成績表記過、立即停學一年，其間不得畢業及須完成100小時大學服務，校方已就事件向警方報案。

嶺大稱涉私隱不評論 有機制查學歷

本報就電郵內容查詢嶺大，包括涉事3人為本地、內地抑或海外學生，及所屬年級及學系等。嶺大回覆由於事涉學生個人資料，亦已交警方處理，大學不評論。嶺大重申十分重視學生學術誠信，一向有既定機制檢視學生的學術背景及學術成績證明文件，以確保資料真確，並會不定期就其學歷作面試等覆核，如發現有人學歷造假，大學將採取紀律處分及報警。

警方回覆稱上月23日接獲屯門青山公路一院校職員報案，指3名學生向該校提交懷疑屬於他人的公開考試成績，案件列作「企圖詐騙」，交屯門警區重案組第一隊跟進，案件仍在調查，暫無人被捕。

港大經管學院早前亦曾揭發有碩士生以假學歷入讀，警方事後拘捕一名24歲及一名34歲內地女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。當中原被控一項使用虛假文書罪的24歲被告，案件本月20日在東區裁判法院提堂，控方申請修訂控罪為「以欺騙手段取得服務罪」，另加控一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述罪」，案件押後至10月22日再訊，其間被告須還押。