潮行GBA：東莞尋鵝

明報記者 陳子凌

雖然東莞為推廣「吃燒鵝 進莞來」而設的「燒鵝巴士專線」只行駛至本月底，但撲鼻鵝香並不會因此而絕。東莞地鐵2號線連接廣深港高鐵及廣深鐵路，從香港坐高鐵可到虎門站或東莞站轉乘，另外亦可從深圳羅湖坐廣深鐵路前往東莞站轉乘。地鐵2號線途經虎門、厚街、東城區、南城區及石龍鎮，有不少本地人公認好吃的燒鵝店，堪稱年中無休的「燒鵝地鐵」。此外，地鐵2號線西平站能轉乘「大灣區地鐵」廣惠城際段，可前往廣州、佛山、肇慶、東莞及惠州，食完燒鵝髀再玩轉大灣區同樣方便。

■展覽中心站：永利飯店（新塘一路店）

從展覽中心站A出口步行10分鐘左右，在新塘一路這條小巷藏身一間燒味賣了31年的老舖永利飯店，雖然店內環境一般，但午餐及晚飯時段都能見到人龍，可謂街坊飯堂。

永利的燒鵝瀨，瀨粉幼滑，可選手工製或機製瀨粉，燒鵝鹹香皮脆，肥而不膩，肉質腍軟，不過想要食燒鵝髀就要碰運氣或等候，因店家賣完一隻燒鵝才會斬另一隻。除了燒鵝，其港式叉燒也受歡迎，甚至比燒鵝更出名。

永利飯店（新塘一路店）

營業時間：24小時

價錢：燒鵝瀨27元（人民幣，下同）；燒鵝髀瀨40元

■天寶站、西平站：肥誠燒鵝

肥誠燒鵝在天寶站、西平站均有分店，從地鐵站步行約10分鐘便到，總店則在石龍。說是燒鵝店，更像是賣燒味的港式茶餐廳，其中西平店有兩層，裝修潔淨，貼近香港新式茶餐廳風格。

在肥誠要吃燒鵝髀最不用碰運氣，而且其燒鵝瀨分量十足，鵝皮酥脆，鵝肉甘香，湯底有別其他店舖，用生地、玉竹、豬骨慢火熬製，入口清甜且去熱。

肥誠燒鵝

營業時間：08:30-21:30（東城店）；08:30-22:30（西平店）

價錢：燒鵝瀨22元；燒鵝髀瀨48元

■展覽中心站：肥仔燒鵝（新塘店）

同樣位於新塘一路的肥仔燒鵝，雖然起始於惠州，總店位於惠州博羅縣園洲鎮，但在東莞「燒鵝地圖」也榜上有名。

肥仔燒鵝店面較寬敞，價格實惠，一碗鵝髀瀨30元，但同樣要碰運氣。該店燒鵝鵝皮薄身甘脆，肉質爽帶咬勁，味道偏濃。

肥仔燒鵝（新塘店）

營業時間：10:30-21:00

價錢：燒鵝瀨20元；燒鵝髀瀨30元