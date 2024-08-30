「抱吓佢 畀個名 製手模」助爸媽與BB好好道別

瑪麗醫院婦產科部門運作經理陳喜嬌說，團隊會根據孕婦臨牀需要提供介入治療，並向家長詳細講解嬰兒狀况，協助做好心理準備，「BB嘅顏色、呼吸好輕微，要畀父母預先了解，否則佢哋會好難接受」。團隊會提供舒適的非治療環境，讓父母和孩子在最後時光道別，時間可長達一至兩天，亦提供冷凍嬰兒牀，讓離世嬰兒盡量保存原貌。醫護會讓家長懷抱嬰兒，為他們穿睡衣和拍照，以及製作手模及腳掌模型留念。若父母很難走出傷痛，團隊會安排哀傷關懷服務組及臨牀心理學家支援。

「不要後悔」——紓緩治療關鍵

許多夫婦從未想過孩子離世，不知道如何面對告別。瑪麗醫院中央護理部高級護理主任李韻明說，團隊會告訴失胎父母「可以為BB做多啲」，一起說再見，「幫佢冲下涼得唔得呀，抱吓佢得唔得呀，甚至畀佢一個名，出世紙有佢嘅名得唔得呀」。她說團隊特地學習製作手模及腳掌模型（圖），「希望可以證明BB存在過喺呢個世界。」

陳喜嬌認為，「不要後悔」是紓緩治療的關鍵。她一度哽咽說見證太多父母後悔「係咪揀錯咗」，而助產士無法替父母做決定「要唔要救」，只能陪伴父母，用數據和專業意見協助他們做選擇，並告訴他們「做咗選擇後就唔好返轉頭」。