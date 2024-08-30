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他們，讓7個23周大嬰兒活下來 瑪麗團隊助父母選治療方案 存活率27％升至50％

【明報專訊】出生時僅23至25周的極早產嬰兒被稱為「存活線邊緣嬰兒」。每7個24或25周出生的嬰兒，就有1人嚴重殘障，23周嬰兒嚴重殘障率更達25%。瑪麗醫院產科、兒童及青少年科於2021年6月組成「關愛邊緣存活新生兒和父母團隊」，根據臨牀數據及家庭需要，協助父母預先選擇治療方案，至今服務逾20個家庭，成功將23周嬰兒存活率由27%升至50%。

團隊今年獲頒醫管局傑出團隊。瑪麗醫院婦產科副顧問醫生司徒天欣說，傳統上將懷孕24周定為存活線，若嬰兒早於24周出生，則稱為流產；至於23至25周出生的嬰兒，團隊會和父母溝通，研究如何治療。她說兒科及產科醫護會一同檢視孕婦情况，評估醫療急救方案，並協助父母選擇積極或紓緩治療，而且溝通更順暢。

選擇積極或紓緩治療需考慮多種因素，瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生黃小珍說，若胎兒為女嬰、單胎、體重較高，或媽媽產前有藥物支援，都有助提高存活率。

女胎單胎藥援 助提高極早產嬰存活率

誕女萌希望 媽媽決定生第二胎

對於選擇積極治療的家庭，司徒天欣說醫生會處方產前類固醇（俗稱強肺針）及抑制宮縮藥等，並盡量拖延分娩時間至強肺針發揮最大效用。兒科團隊則需預先擬定急救方案，黃小珍指嬰兒出生後的一小時很關鍵，搶救成功後仍要密切監測，舉例早產嬰全身插滿喉管，需小心預防感染，有時需拍醒嬰兒，讓他們呼吸。若父母選擇紓緩治療，團隊會提供介入性治療，並陪伴他們和孩子說再見（見另稿）。

黃小珍說，2005至2014年在瑪麗醫院出生的23周嬰兒存活率為27%，團隊成立至今治療7個23周嬰兒，存活率升至50%。

司徒天欣補充，做過宮頸手術、子宮結構異常、患子宮肌瘤、有早產史的孕婦，皆有可能早產。她說醫護會視乎情况，安排高風險孕婦於懷孕約18周時做宮頸超聲波檢查，若宮頸過短則有早產風險。

39歲葉女士的兩名子女都是早產。她2021年懷第一胎時，僅25周便出現規律性宮縮，她憶述當時非常緊張，而醫護不斷講解存活率和展望，令她更有信心，至今仍記得有護士對她說「你放心，你嘅係女嚟㗎，女仔生存率係高過男仔，你加油呀」。

女兒健康長大讓葉女士相信早產兒非完全沒有希望，亦盼女兒能有人陪伴，故決定生第二胎，惟今年懷孕23周時便出現「穿水」，幸好入院後發現不算嚴重，在瑪麗醫院團隊治療下延至31周分娩，兒子現時亦健康。

相關字詞﹕瑪麗醫院 父母 極早產嬰兒

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