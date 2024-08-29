將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人

四月收2.5億 純利1600萬

案情稱，平台由去年2月起營運及登記，會透過不同社交媒體宣傳及招攬賭客，賭客可透過網頁及手機應用程式註冊，再經轉數快及加密貨幣充值遊戲點數。警方表示，平台提供百家樂、老虎機、釣魚機、彩票及賽馬等賭博活動，又會因應不同季度的大型賽事新增項目，包括奧運及英超，以吸引更多賭客。

植根柬國 5被捕者外籍

根據調查，集團植根柬埔寨，主要市場為香港及東南亞，平台伺服器設於海外，利用將軍澳私人屋苑單位作營運中心，以增加警方調查難度。警方提到，集團分工明確，主腦在幕後操控，骨幹負責管理平台，包括提供客戶服務、宣傳及推廣，又僱用中介租用傀儡戶口收受賭注及派彩。警方經調查，本月24至27日展開行動，拘捕5男7女，年齡20至56歲，包括骨幹、客服、傀儡戶口的中介及傀儡戶口持有人。警方相信集團今年4至8月收受2.5億元賭款，淨利潤涉1600萬元。

警方表示，集團自稱境外合法的賭博網站，企圖誤導賭客。賭客提供電話號碼便可成為會員，以「1元1分」充值遊戲點數於平台賭博，贏錢後需聯絡客服轉帳彩金。

僱中介租傀儡戶口洗錢

警方透露，集團今年3月起租用將軍澳一私人住宅作投注及派彩中心，相信因私人屋苑保安嚴密且鄰近銀行，方便轉移黑錢；同時又會僱用中介，以每月4000至7000元利誘他人交出網上銀行戶口。骨幹為避追查，會以現金提取賭款，再購買加密貨幣，將黑錢「洗白」。

行動中，警方該營運中心檢獲3部電腦、218部傀儡戶口的電話、386張傀儡戶口銀行卡、211張電話卡、一部數鈔機、約17萬港元現金、大量名牌手表、首飾及手袋等，懷疑是犯罪得益。據悉，營運中心為一個500呎兩房單位，月租約2萬元，成員會在單位居住，方便24小時營運。被問及市民如在不知網站是非法下投注是否犯法，警方稱不能一概而論，要深入調查。