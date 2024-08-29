明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人

【明報專訊】警方打擊一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台，突擊搜查位處將軍澳一個住宅的「24小時營運中心」，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」拘捕12男女，5人為外籍。警方相信集團過去4個月收受2.5億賭款，淨利潤涉1600萬元。據悉，每項賭博活動抽佣不一，由2%至5%不等。

四月收2.5億 純利1600萬

案情稱，平台由去年2月起營運及登記，會透過不同社交媒體宣傳及招攬賭客，賭客可透過網頁及手機應用程式註冊，再經轉數快及加密貨幣充值遊戲點數。警方表示，平台提供百家樂、老虎機、釣魚機、彩票及賽馬等賭博活動，又會因應不同季度的大型賽事新增項目，包括奧運及英超，以吸引更多賭客。

植根柬國 5被捕者外籍

根據調查，集團植根柬埔寨，主要市場為香港及東南亞，平台伺服器設於海外，利用將軍澳私人屋苑單位作營運中心，以增加警方調查難度。警方提到，集團分工明確，主腦在幕後操控，骨幹負責管理平台，包括提供客戶服務、宣傳及推廣，又僱用中介租用傀儡戶口收受賭注及派彩。警方經調查，本月24至27日展開行動，拘捕5男7女，年齡20至56歲，包括骨幹、客服、傀儡戶口的中介及傀儡戶口持有人。警方相信集團今年4至8月收受2.5億元賭款，淨利潤涉1600萬元。

警方表示，集團自稱境外合法的賭博網站，企圖誤導賭客。賭客提供電話號碼便可成為會員，以「1元1分」充值遊戲點數於平台賭博，贏錢後需聯絡客服轉帳彩金。

僱中介租傀儡戶口洗錢

警方透露，集團今年3月起租用將軍澳一私人住宅作投注及派彩中心，相信因私人屋苑保安嚴密且鄰近銀行，方便轉移黑錢；同時又會僱用中介，以每月4000至7000元利誘他人交出網上銀行戶口。骨幹為避追查，會以現金提取賭款，再購買加密貨幣，將黑錢「洗白」。

行動中，警方該營運中心檢獲3部電腦、218部傀儡戶口的電話、386張傀儡戶口銀行卡、211張電話卡、一部數鈔機、約17萬港元現金、大量名牌手表、首飾及手袋等，懷疑是犯罪得益。據悉，營運中心為一個500呎兩房單位，月租約2萬元，成員會在單位居住，方便24小時營運。被問及市民如在不知網站是非法下投注是否犯法，警方稱不能一概而論，要深入調查。

上 / 下一篇新聞

調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效
調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效
不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿
不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿
Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟
Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟
原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利
原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利
兩人控罪未達有效裁決 屠龍案陪審今續議
兩人控罪未達有效裁決 屠龍案陪審今續議
稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復
稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復
悉分區警員涉違紀受查 稱飯局無人提起
悉分區警員涉違紀受查 稱飯局無人提起
派裸照傳單逼性交易 時裝高層6罪囚33月
派裸照傳單逼性交易 時裝高層6罪囚33月
岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革
岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革
反駁欠行政管理經驗 稱領導終院如小政府
反駁欠行政管理經驗 稱領導終院如小政府
吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責
吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責
獲林超英求情：譚凱邦致力環保 柯耀林指參與低「不幸」串謀
獲林超英求情：譚凱邦致力環保 柯耀林指參與低「不幸」串謀
支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情
支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情
四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕
四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕
警破3洗錢集團 涉3億拘27人
警破3洗錢集團 涉3億拘27人
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
機場跑道地盤泥水工昏迷不治
機場跑道地盤泥水工昏迷不治
活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜
活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜
【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人
【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人
【Emily】讚《悟空》展軟實力 唐唐：港文創業亦成支柱
【Emily】讚《悟空》展軟實力 唐唐：港文創業亦成支柱
【Emily】年捉10萬隻老鼠 環境局：增19%
【Emily】年捉10萬隻老鼠 環境局：增19%
【Emily】話粵車南下泊車安排廢 田二少：點吸內地客？
【Emily】話粵車南下泊車安排廢 田二少：點吸內地客？
【Emily】「三眼仔」探病童 伊院稱助放鬆心情
【Emily】「三眼仔」探病童 伊院稱助放鬆心情
【Emily】網傳「高才創業領百萬公帑」 孫玉菡話誤導
【Emily】網傳「高才創業領百萬公帑」 孫玉菡話誤導