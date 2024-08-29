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油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支

【明報專訊】油塘私人樓盤地盤昨早有工人堵路追薪，高超道交通受阻約兩小時。協助工人的建造業總工會代表稱，地盤共約40名幕牆及水泥工被欠薪，涉款共約220萬元，其中一名二判承建商代表到場調解，稱願先代為支薪。

工會稱40人被欠220萬

涉事地盤為高超道29號朗譽，發展商保利置業截稿前未有回應。勞工處稱已知悉事件，並已即時聯繫受影響工人的僱主和涉及的總承判商，調停協商解決欠薪問題。積金局稱未接獲相關僱員投訴 。

昨早10時，近30名工人發起罷工，利用雪糕筒及水馬等堵塞高超道來回行車線，工地外圍掛上寫有「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」紅字橫額。有工人一度情緒激動，指罵其他嘗試調解工人。警方、勞工處職員及建造業工會代表到場了解，其間巴士要改道。部分工人其後同意到勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，警方中午約12時重新開路。

工友憂勞處需時長 先罷工

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，遭欠薪工人分別負責幕牆及水喉工作，由兩間分判商僱用。幕牆工人江先生稱，海洋幕牆裝飾工程有限公司應於本月15日發放其7月份的3萬元薪金，惟仍未收到，「一直耍太極、一直推，沒人露面」，過往也聽聞公司曾拖糧及出糧不足。他擔心靠勞工處跟進時間長，「這個月要交租，怎等？」故決定參與罷工。另一工人李先生亦被拖欠2萬至3萬元薪金，「一家大細等開飯，又要交租」。

幕牆工程二判承建商先越高科代表在場表示，願先向工人繳付薪金，盼盡快處理拖薪事宜。被指控欠薪的三判海洋向本報提供合約文件，稱工程已再分判予四判榮興工程，海洋按工程進度向四判出支票，重申工人直屬僱主及欠薪者應為四判，對工人將矛頭指向海洋感無奈。

三判指四判欠薪 無奈被指控

勞工處表示， 在《僱傭條例》下，建造業工人如遭直屬僱主拖欠薪金，可要求總承判商代屬下承判商支付最初兩個月欠薪，建造業工人如被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科尋求協助。

相關字詞﹕勞工處 勞資糾紛

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