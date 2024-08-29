漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引

漁護署回覆查詢稱，漁護署自然護理分署已制定戶外工作安全指引，各級人員定期傳閱，提醒人員遵行，亦提供戶外工作的職安健培訓，並為人員提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員在戶外工作安全。署方會盡力配合警方調查。

事發採植物標本 一度疑蟲咬

昨早11時12分，46歲高級農林助理員林建偉與一男一女同事在大帽山郊野公園採集植物標本。漁護署稱，其間林右手手掌有損傷，迅即失去知覺，同事立刻報警。林昏迷由直升機送往東區醫院搶救，其後證實死亡，死因有待驗屍後確定。同行男女同事在醫院助查，神色哀傷，事主兩名家屬聞噩耗趕至醫院了解。

漁護署表示，林建偉在漁護署服務超過13年，生前在自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別。據了解，事主與同事昨早約8時在大帽山郊野公園正門位置出發，約30分鐘後到達距正門500至600米山坡外，開始採集樣本。至11時，同事發現事主跪於地上，右手觸地，呼吸急促，飛行服務隊奉召到場時，診斷事主有中暑迹象。據悉事主右手手心有紅印，同事一度以為事主被昆蟲咬傷，警方檢查事主遺體時，沒發現有昆蟲咬過的傷痕。

周小松：食環設休息站 可參考

本港昨早天氣炎熱，荃灣可觀及城門谷9至11時的氣溫高達30度以上。勞工處自早上9時40分起發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高，如屬中等勞動者，應每小時工作45分鐘休息15分鐘，警告一直持續至下午5時40分。

立法會議員周小松表示，長時間高溫下戶外工作時不可掉以輕心，勞工處已發出《預防工作時中暑指引》並訂明休息時間，公務員更需要帶頭按照指引工作，並提供降溫清涼用品，希望調查事主死因外亦要了解有否跟足指引。他理解在郊野工作較難即時找到遮蔭休息地方，故更需事先計劃及評估風險，又舉例食環署為鄉郊清潔工安排固定休息站，其他部門可參考及合作使用。

環境局公務員局致哀

漁護署長黎堅明形容林建偉一直堅守崗位，竭誠服務大眾，表現優秀，深受同事愛戴。他對痛失這名盡忠職守同事十分難過和惋惜，代表部門所有同事向其家人致以最深切慰問。環境及生態局長謝展寰亦表示深切哀悼，會盡力為其家人提供所需支援及協助。