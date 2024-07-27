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港聞二

「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展

【明報專訊】「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」首度進駐香港，即日起至9月8日舉行，今屆帶來共13個國家和地區、近90間畫廊的藝術品，其中10個雕塑將於維園草地及藝穗會免費展出。主辦單位表示，預先登記來港參與的收藏家逾兩萬人，當中約五成來自內地及海外，未計及他們從藝展購入藝術品，若以每人在港平均基本消費約3萬元計，藝博會料可為本港帶來3億元經濟效益。

稱港僅次紐約 盼自此落戶

ART021 HONG KONG獲文體旅局「文化藝術盛事基金」資助，分成五大單元（見表），其中西九管理局大樓富藝斯亞洲總部的「主畫廊單元」展出現代及當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術作品；亞洲協會香港中心舉行的「影像單元」放映亞洲及海外13名新晉以至美術館級別的作品。維園及藝穗會天台的「藝構之旅」會擺放來自7名內地及國際藝術家的10件雕塑，包括首次在港展出的美國雕塑家Robert Indiana作品LOVE (Red Outside Violet Inside)，免費開放參觀。

ART021集團創辦人周大為昨稱，將借助香港的策略性地位，推動「全球南方」包括內地，亞洲如一帶一路，南美洲、非洲等新興國家，打入環球藝術市場，並加強香港作為中西藝術交流中心的地位。他稱香港是僅次紐約的全球第二大藝術交易中心，是亞洲擁有最多投資5000萬美元或以上的藏家／藝術投資公司的地方，超越內地、韓國、日本。

不過他強調藝博會非只為經濟，亦希望達到很多文化目標，通過藝博會將中國當代藝術推向全世界。

被問審查否 稱未遇挑戰

周說，2013年首辦ART021時曾考慮在香港舉辦，但香港有另一大型藝術展舉行，故轉到上海舉行。他稱前年起與港府及不同機構溝通，形容香港「一百多年歷史」極具包容性，人才及經濟系統成熟，港府大力支持亦是他們來港舉辦的原因，他希望ART021今屆起落戶香港。

被問到展品有否審查，周大為稱今次藝博會無任何「challenge（挑戰）」或問題，現時很多作品的方向都不同了，因新的藝術家和當代藝術很多時是「回應自己的內心問題」，批判導向已不同，「現在很多art還有artist都是很individual（個人的）、很情感性的，沒有太多sensitive（敏感）的問題」。

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