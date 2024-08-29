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警破3洗錢集團 涉3億拘27人

【明報專訊】警方財富情報及調查科本月破獲3個洗黑錢集團，拘捕27人，包括集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人。根據調查，3個集團透過招攬傀儡戶口持有人，利用他們的戶口多重轉帳，然後提取現金購買虛擬貨幣，以清洗犯罪得益。3個洗黑錢集團於過往一年共清洗3億元黑錢。

星洲逾30騙案 騙款逾3800萬

其中，警方今年3月收到新加坡警方的止付要求，得知新加坡警方接獲30多宗騙案，其中3820萬元騙款經多重轉帳流入香港一些銀行戶口。香港警方進一步調查，發現一個洗黑錢集團於過往一年洗錢約1億元。集團主腦等7名成員被捕，其中5人已被落案控告洗黑錢罪。警方阻截130萬元犯罪得益，檢獲約30萬元現金等；另揭發一宗涉12萬美元的投資騙案，通知遠在美國受騙的事主，阻止進一步損失。

警方亦透過另外兩個行動打擊洗黑錢集團，以洗黑錢等罪共拘捕20人。其中一個為非法線上賭博平台清洗犯罪得益，於今年5至7月透過7個戶口清洗超過1300萬元，9名被捕人有的報稱財務公司職員及學生，警方檢獲約49萬元現金。另有集團去年3月至今年5月利用至少43個本地銀行戶口清洗約2億元犯罪得益。11名本地被捕人包括主腦，獲准保釋候查，警方檢獲約46萬元現金。

財富情報及調查科高級警司呂智豪稱，犯罪集團利用現金、虛擬貨幣，將犯罪得益多次分層轉移，並跨境犯案，逃避警方追查。警方留意到租、借、賣戶口的情况有上升趨勢，2021年上半年977人涉及租、借、賣戶口被捕，今年上半年升至4465人。呂稱，就使用傀儡戶口洗黑錢案件，去年10月起，警方與律政司已向法庭申請加重刑罰，至今已有15人被增加八分之一至三分之一刑期，呼籲市民切勿以身試法。

派錢誘長者供資料開戶

另外，有本地洗黑錢集團於九龍區派傳單，聲稱有善長願意「派錢」1500元做善事。兩名長者按指示到一個單位領錢，其間被拍照及要求提供住址證明，其後雖領取「善款」，但獲告知個人資料用作開設銀行戶口，於是報警。警方調查後以串謀洗黑錢罪拘捕8人。西九龍重案組情報顯示，涉案集團近兩月開設至少11個屬於長者的網上銀行戶口。

相關字詞﹕洗黑錢

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