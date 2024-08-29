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港聞

港聞二

四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕

【明報專訊】鑽石山昨早發生致命交通意外。47歲婦人昨日上午在鑽石山站公共運輸交匯處過路時，遭一輛專線小巴撞倒，困於車底，送院搶救後證實不治。66歲梁姓小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

兄：意外時正陪子女購物

事發上午10時許，47歲姓陳女子在龍蟠街鑽石山站公共運輸交匯處橫過馬路時，遭一輛駛入站頭的專線小巴撞倒，並捲入車底，消防接報趕至現場，將傷者救出，女事主頭部及身體多處受傷昏迷，其後由救護車送往聯合醫院，經搶救後，延至下午12時55分證實不治。

警方封鎖現場調查，66歲梁姓小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，案件交東九龍總區交通部特別調查隊跟進。　

據現場消息，涉事19號專線小巴從龍蟠街右轉入運輸交匯處時，駛至行人過路處，撞到女途人。女事主被車頭撞倒，拋開約6米倒地，小巴疑失控繼續衝前，女子被壓於小巴左前輪下，地上留下大攤血迹。

事主胞兄在醫院透露，其妹為家庭主婦，居於附近屋苑，育有一對子女，現就讀中學。他說現正值暑假，料其妹當時正出外陪伴子女購物，不幸殞命。他指小巴司機應具豐富駕駛經驗，但未能及時停車，無奈道「我都唔知講咩好」。在旁的母親眼眶含淚，輕聲稱：「我都冇晒心機。」

相關字詞﹕專線小巴 危險駕駛導致他人死亡 鑽石山 交通意外

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