支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情

鄒幸彤指沒控罪詳情難抗辯

促控方交代「非法手段」

案件由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，控方由律政司助理刑事檢控專員張卓勤代表，本身是大律師的鄒幸彤親自陳辭，李卓人和何俊仁由大律師沈士文代表。鄒幸彤穿西裝套裝到庭，有旁聽者高呼：「人哥！仁哥！」

李官昨排期審訊後，逐一處理辯方申請和案件管理事項。對於鄒幸彤要求傳召海外證人以視像方式作供，李官表示，根據《刑事訴訟程序條例》和《維護國家安全條例》，法庭暫時無權受理此申請。李官排期至今年10月28日開庭審理申請，並下令雙方向法庭存檔書面陳辭大綱。

鄒申海外證人視像作供

官稱暫無權受理

此外，鄒幸彤不滿控方指控各人以「非法手段」推翻政權，卻未披露進一步控罪詳情，她難以準備抗辯。鄒幸彤舉例稱，初選案涉及非法手段為無差別否決財政預算案，起碼清晰交代指控，惟本案沒有交代控罪詳情。控方回應稱，涉案所有旨在顛覆政權的行為都屬非法手段，將於開案陳辭交代。李官關注，若控罪指控的行為不屬武力手段，控方仍有責任交代行為指控，「係盜竊？定欺詐罪？」李官指示控方於9月9日前提交控罪詳情。

控方早前書面回覆鄒幸彤稱，控方管有《蘋果日報》和「立場新聞」等媒體從2016年1月10日至2021年12月10日期間報道支聯會的材料。鄒幸彤庭上表示，若控方管有本地和海外媒體資料，都要向被告披露。控方確認手上有「海量」媒體材料，包括實體報章和電子報道，但無納入「不被引用的材料」（unused materials）。李官下令控方披露資料目錄，透過USB手指交予鄒幸彤。

控方稱審訊文件夾上萬頁

控方庭上透露，案件審訊文件夾頁數以「萬」計。李官排期於明年2月20日作審前覆核，正式審訊於明年5月6日開始。

【案件編號：HCCC 155/22】

（港區國安法）